¿Por qué es importante comenzar a entrenar en vacaciones?, por Manel Pardo

La falta de tiempo es una de las principales objeciones que se esgrimen para dilatar el comienzo de un plan de entrenamiento físico. Ahora bien, durante el verano es habitual contar con más tiempo libre. De todas maneras, es frecuente postergar la actividad para septiembre.

Con respecto a esto, el personal trainer Manel Pardo indica que es recomendable no esperar a que concluya el verano para dar un paso adelante. Con respecto a esto, si alguien está convencido de cuál es su objetivo no importa la época del año. En particular, este profesional ofrece la posibilidad de iniciar un plan personalizado y de entrenar en vacaciones.

Importancia de iniciar un proceso de entrenamiento antes o durante el verano Después del invierno, muchas personas se fijan el objetivo de empezar un entrenamiento para mejorar su estado físico, su salud y sus hábitos diarios. Además, en varios casos se busca salir de una rutina sedentaria. Sin embargo, el principal inconveniente suele ser dar el primer paso, por lo que una excelente alternativa es contratar la asesoría de un entrenador personal.

Según los especialistas, algunos de los motivos para entrenar en vacaciones son que el ejercicio favorece el descanso y además permite alcanzar un equilibrio con la alimentación. A pesar de que las personas acostumbran comer más ligero durante esta época, en su gran mayoría son platos preparados fuera de casa con un valor nutricional inferior.

Por otra parte, el verano ofrece una excelente oportunidad para probar deportes específicos que, combinados con un entrenamiento de fuerza, maximizan los resultados y aseguran una mejora del estado físico. Esta opción es ideal para quienes ya han establecido una rutina antes de las vacaciones y no quieren perder los avances hechos hasta el momento.

¿Qué servicios ofrece el personal trainer Manel Pardo? Para entrenar en vacaciones de forma exitosa, el personal trainer Manel Pardo ofrece un servicio de entrenamiento personal a domicilio, al aire libre u online, tanto a nivel individual como en pareja y grupos reducidos. La clave de su trabajo es que diseña un plan de entrenamiento personalizado adaptado a la condición física del cliente, de tal manera que sea posible generar un hábito para la práctica deportiva.

Otra de las opciones es el servicio integral para entrenar en vacaciones que incluye el apoyo de distintos profesionales de la salud: nutricionistas, osteópatas, fisioterapeutas, quiroprácticos y quiromasajistas. Esta estrategia resulta fundamental para alcanzar los objetivos planteados, sin correr el riesgo de huir de los entrenamientos constantemente.

En cualquier caso, Manel Pardo diseña rutinas enfocadas en disfrutar el ejercicio físico, con entrenamientos basados en la regularidad y constancia. Como valor adicional, la construcción de un ambiente agradable y dinámico aumenta la motivación e influye en la capacidad para superar los límites.

Con el apoyo de Manel Pardo es posible comenzar a entrenar en vacaciones y dar un paso adelante para vivir mejor.