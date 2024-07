"Sangre en los labios": la venganza toma forma

“Sangre en los labios", el nuevo thriller de A24 protagonizado por Kristen Stewart y dirigido por Rose Glass (“Saint Maud”), se estrena el 9 de agosto en Filmin, en exclusiva en plataformas digitales. La película llega a casa tras su estreno en cines, de la mano de Avalon y Filmin, el pasado mes de abril, y después de triunfar en los festivales de Sundance y Berlín.





El film, cuyo título original es "Love Lies Bleeding", retrata la electrizante historia de amor y crimen entre Lou (Kristen Stewart), una solitaria gerente de gimnasio, y Jackie (Katy O’Brian), una recién llegada a Las Vegas en busca de su sueño de ser culturista. Como una frenética reacción en cadena, su pasión las empuja hacia la violenta red criminal de la familia de Lou. El estelar reparto lo completan Ed Harris (“El show de Truman”), Dave Franco (“Infiltrados en clase”) y Jena Malone (“Donnie Darko”).

La película se erige como un thriller de venganza que explora la fuerza embriagadora de los excesos, la ambición y el amor loco a través de la combinación de comedia negra, crimen queer, pulp explosivo y dramas familiares. “Pocos directores están haciendo películas tan cinematográficas, vivas y estilizadas”, comenta Stewart. “Rose hace películas que no emulan a ninguna otra, aunque puedas percibir sus inspiraciones en ellas. Lo que hace surge desde un lugar tan auténtico que el contexto, la arquitectura y la voz de la película son distintivamente suyas. Creo que quiere asustar al público y a ella misma no con propósitos provocadores, si no para que la gente de media vuelta y se mire a sí misma”. A lo que Dave Franco añade: “Es una historia que no puedes predecir hacia dónde va. El ambiente es extraño y escalofriante a la vez que muy humano y lleno de dramas familiares de lo más locos. (…) Todo es posible en esta película, y eso te mantiene alerta todo el rato”.

En una entrevista reciente con la revista Variety, Kristen Stewart explicó que lo que más le interesó de la película fue lo radicalmente distinto que es su personaje Lou –masculina, luchadora, queer sin remordimientos– de todas las interpretaciones estereotípicamente femeninas que han definido su carrera: “Encuentro muy sexy que las cosas que me resultan atractivas se ensalcen. (…) Hay una escena de sexo en la que ni quiera se quitan la ropa, pero va a chocar a los espectadores”. Asimismo, tanto Stewart como Glass tenían claro que estas escenas eróticas debían contener mucha verdad: “Incluso el sexo hetero es siempre igual en las películas, (…) nadie se atreve a mostrarse a sí mismo”, comenta Stewart, y añade: “Glass supo cómo capturar la verdad, dirigió las escenas con máxima precisión”.

Se trata del segundo film de la cineasta británica Rose Glass, quien en 2019 sorprendió al público y a la crítica con su opera prima “Saint Maud”, un thriller también producido por A24 que tuvo una acogida excepcional hasta el punto de ser considerada actualmente una “obra de culto moderna”.