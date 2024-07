Erik Bogos trata de ayudar a sus lectores a encontrar su independencia personal en su libro, ‘Toma las riendas de tu vida’

CÍRCULO ROJO.- Erik Bogos mezcla en su obra, ‘Toma las riendas de tu vida’ ideas y principios de filosofías como la estoica y la oriental, con el objetivo de ayudar a sus lectores a dirigir su propia vida.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, un libro dividido en siete apartados, cada uno centrado en un aspecto diferente. Por un lado, el psicológico, en el que se trata el amor propio, por otro, el entorno, pensado para ayudar al lector a elegir mejor a las personas con las que se relaciona. Otra parte enfocada al comportamiento, a la espiritualidad, actitud, emociones y filosofía.

Como bien dice, su autor, Erik Bogos, “va dirigido a todas las personas que sienten que no están haciendo lo que realmente desean o que ven que su vida va en una dirección que no les permite tener los resultados que quieren. También a los que hacen lo que se supone que es lo correcto, pero que en el fondo no logran sentirse bien en su propia piel. A quien tiene la voluntad de sentirse bien consigo mismo siendo libre en su mente y no quiera dejarse llevar tanto por los aspectos externos que nos limitan”.

SINOPSIS

Este libro tiene como tema principal la independencia personal. El autor trata de explicar las cosas de una manera sencilla y a la vez realista, dando herramientas psicológicas y filosóficas simples que se pueden aplicar a la vida cotidiana. Los temas son muy variados: el amor propio, la inteligencia emocional, la libertad de pensamiento y acción, una visión del mundo desde el punto del ser y no del tener, sentirte a gusto contigo mismo, afrontamiento de los problemas, etc.

AUTOR

Erik Bogos nacido el 7 de marzo de 1994 en Talavera de la Reina (Toledo). A una edad temprana empezó a interesarse por la lectura, siendo los temas principales la psicología, la mejora personal y la filosofía. Creía que tenía su vida organizada, hasta que se dio cuenta de que sus acciones le estaban llevando por el camino contrario del que quería ir, ocasionándole innumerables dependencias. Tomó la decisión de dejar sus estudios universitarios y su trabajo de fin de semana con la intención de construir su vida desde cero, y viajó a Francia, país donde reside en la actualidad.