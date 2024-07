Juegos en que se inician los jugadores de casino y apuestas

El reciente informe sobre la prevalencia del juego para el período 2022-2023 nos da una visión clara de cómo los jugadores comienzan su recorrido en el mundo del juego, tanto en el ámbito presencial como en el online. Este análisis nos permite entender mejor los patrones y preferencias de los jugadores en sus primeras experiencias.



Juego presencial: la preferencia por las loterías

La mayoría de los jugadores presenciales tienen su primera experiencia con la lotería. Un 53.44% de los jugadores se inicia comprando boletos, billetes y décimos de lotería. La lotería primitiva y bonolotos son la segunda opción más común, con un 14.87% de jugadores empezando con este juego, seguidos de las quinielas (13.53%) y el bingo (5.85%).

Las loterías son populares porque son accesibles y familiares. Se pueden comprar en muchos lugares y son ampliamente publicitadas. Además, las loterías son una forma de juego de bajo riesgo y baja inversión, lo que las hace atractivas para los principiantes.

Entre los jugadores que se inician exclusivamente en las loterías, la preferencia por los boletos, billetes y décimos de lotería es clara (59.12%). Le siguen la lotería primitiva y bonolotos (15.88%) y las quinielas (11.35%). Por otro lado, aquellos que prueban una variedad de juegos muestran una mayor diversidad: el 27.18% opta por boletos de lotería, el 23.60% por quinielas, el 12.06% por bingo, el 10.18% por la lotería primitiva y bonolotos, y el 6.79% por máquinas de azar (tragaperras).

Juego online: variedad y diversión

En el juego online, la lotería primitiva y bonolotos sigue siendo la elección principal, con un 27.54% de jugadores eligiéndola para su primera experiencia. Sin embargo, hay una mayor diversidad en los juegos de iniciación online. Las apuestas deportivas y los boletos de lotería (boletos, billetes, décimos) comparten un 15.88% cada uno, seguidos por las quinielas (7.67%).

Para los jugadores que se inician exclusivamente en las loterías online, el 53.01% elige la lotería primitiva y bonolotos, mientras que el 31.75% opta por boletos de lotería. Las quinielas y la lotería instantánea (rascas) tienen una menor presencia, con 6.15% y 2.03% respectivamente. Entre los jugadores que prueban varios tipos de juegos, las apuestas deportivas convencionales lideran con un 25.86%, seguidas por la lotería primitiva y bonolotos (10.92%), quinielas (8.66%), póquer cash (8.50%) y ruleta convencional (6.73%).

La accesibilidad y conveniencia de las plataformas de juego online facilitan la exploración de diferentes tipos de juegos. Además, las estrategias de marketing y promociones, como los bonos de casino y las apuestas gratuitas, atraen a los nuevos jugadores a probar varios juegos. Las plataformas online también pueden ofrecer una experiencia más atractiva y personalizada, incentivando a los jugadores a explorar múltiples opciones.

Es interesante notar las diferencias en los juegos de iniciación entre los canales presencial y online. Mientras que las loterías dominan en ambos, la presencia de apuestas deportivas y póquer en el ámbito online muestra que los jugadores tienen una mayor tendencia a diversificar sus experiencias en el entorno digital. Esto puede deberse a la facilidad con la que pueden cambiar entre diferentes tipos de juegos en las plataformas online y a la disponibilidad de múltiples opciones en un solo lugar.

Métodos de pago que facilitan el inicio del juego online

La amplia gama de métodos de pago disponibles en los casinos online no solo facilita el proceso de jugar, sino que también aumenta la accesibilidad para diferentes tipos de jugadores. Aquellos que prefieren la seguridad y la privacidad pueden optar por monederos electrónicos, mientras que otros pueden preferir la simplicidad de usar tarjetas de crédito o débito. Esta flexibilidad en las opciones de pago reduce las barreras de entrada para los nuevos jugadores, facilitando su iniciación en el mundo del juego online

Tarjetas de crédito y débito

Las tarjetas de crédito y débito son uno de los métodos de pago más usados en los casinos online. Los jugadores pueden utilizar tarjetas como Visa y Mastercard para realizar depósitos instantáneos. Esta opción es popular por su conveniencia y seguridad, permitiendo a los jugadores empezar a jugar de inmediato sin demoras.

Monederos electrónicos

Los monederos electrónicos como PayPal, Skrill y Neteller también son muy utilizados. Estos servicios permiten a los jugadores transferir dinero de manera rápida y segura sin tener que ingresar directamente los datos de su tarjeta en el sitio del casino. Los monederos electrónicos ofrecen una capa adicional de seguridad y privacidad, lo que puede ser atractivo para los nuevos jugadores que buscan una forma segura de gestionar sus fondos.

Transferencias bancarias

Aunque las transferencias bancarias pueden tardar más en procesarse, siguen siendo una opción viable para muchos jugadores. Hoy por hoy, métodos de pago instantáneos como Bizum, facilitan las transferencias bancarias y están disponibles en una gran mayoría de los casinos en línea. Este método es especialmente útil para aquellos que prefieren no usar tarjetas de crédito o débito. Sin embargo, los casinos con Bizum no soportan retiros, por lo que los jugadores tendrán que optar por otros métodos como la transferencia bancaria tradicional, al momento de hacer retiradas.

Tarjetas prepagadas

Las tarjetas prepagadas, como Paysafecard, permiten a los jugadores depositar fondos sin necesidad de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Estas tarjetas se pueden comprar en tiendas físicas y utilizar en línea, lo que las hace accesibles para una amplia variedad de jugadores. Son una excelente opción para aquellos que prefieren mantener un control estricto sobre sus gastos de juego.

Reflexiones y observaciones

De acuerdo al Informe consultado para este análisis, las loterías, ya sea en formato de boletos o de primitivas y bonolotos, son la elección principal tanto en el juego presencial como en el online. En el juego presencial, los boletos, billetes y décimos son los más comunes con un 53.44%, mientras que en el online, la lotería primitiva y bonolotos lidera con un 27.54%. Esta preferencia puede reflejar la familiaridad y accesibilidad de las loterías, así como su percepción como una forma segura y controlada de juego.

En comparación con el juego presencial, los jugadores online muestran una mayor diversidad en los juegos de iniciación. Además de las loterías, las apuestas deportivas y el póquer cash son comunes entre los jugadores online. Esta diversidad puede reflejar la amplia oferta de juegos disponibles en las plataformas online y las atractivas promociones que utilizan para atraer a nuevos jugadores.

El bingo y las quinielas también son opciones populares para empezar a jugar, aunque con menor prevalencia que las loterías. En el juego presencial, el bingo es el juego de iniciación para el 5.85% de los jugadores, mientras que en el online es menos común. Las quinielas tienen una presencia significativa en ambos canales, especialmente entre los jugadores que se inician en una variedad de juegos. La popularidad del bingo y las quinielas puede deberse a su formato sencillo y a la posibilidad de obtener ganancias significativas con una inversión relativamente baja.

Las apuestas deportivas tienen un impacto notable en el juego online, representando el 15.88% de los juegos de iniciación. Esto puede deberse a la popularidad y accesibilidad de las plataformas de apuestas deportivas online, así como a las atractivas promociones que estas ofrecen. Las apuestas deportivas pueden atraer a un público más joven y tecnológicamente avanzado, que busca combinar su interés en los deportes con la emoción del juego.

En resumen, el análisis de los juegos de iniciación revela patrones y preferencias claras entre los jugadores presenciales y online. La preferencia por las loterías como juego de iniciación es evidente en ambos canales, pero la diversidad de opciones en el juego online sugiere una mayor disposición de los jugadores a explorar diferentes tipos de juegos. Estos hallazgos pueden guiar el desarrollo de políticas y programas para fomentar el juego responsable y asegurar que todos los jugadores, especialmente los nuevos, tengan acceso a la información y el apoyo que necesitan para disfrutar de una experiencia de juego segura y controlada.