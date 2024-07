Pelemix potencia el cultivo hidropónico de arándanos con sus innovadores Open Tops (3B)

La irrupción de la tecnología ha logrado revolucionar a distintos sectores de producción, entre ellos el de la agricultura. Un ejemplo concreto de que el desarrollo tecnológico no tiene techo son las técnicas innovadoras que no solo permiten acrecentar el rendimiento del trabajo y la tierra, sino también promover cultivos mucho más productivos, de fácil instalación, listos para usar, con ahorros de costes en la preparación del campo y como alternativa a macetas tradicionales.

Es aquí donde destaca Pelemix, una de las firmas líderes en el mercado de sustrato de fibra de coco para agricultura hidropónica y viveros. Esta empresa se especializa en distintas producciones, con el cultivo hidropónico de arándanos como uno de sus proyectos más valorados en la actualidad.

Los Open Tops (3B) de Pelemix ayudan a aumentar la producción de arándanos El procedimiento conocido como cultivo hidropónico de arándanos tiene múltiples beneficios y uno de los más importantes se relaciona con los Open Tops (3B) de Pelemix. Estos sustratos se caracterizan por ser uniformes, de bajo peso y muy fáciles de utilizar.

Esta uniformidad de los Open Tops permite controlar la fertirrigación, algo que resulta fundamental para el crecimiento de la producción de arándanos y otras frutas, como por ejemplo, las frambuesas. Estos contenedores abiertos de plástico (que sustituyen a las macetas) resultan esenciales para el ahorro de tiempo y mano de obra.

Asimismo, esta clase de producto ayuda a evitar enfermedades del suelo y a obtener plantas extremadamente resistentes. En efecto, los 3B Open Tops garantizan un mayor rendimiento en comparación con otros cultivos, lo que permite cosechar antes de tiempo gracias al excelente y rápido nivel de desarrollo de la fruta.

Cabe destacar, que cada vez son más los agricultores de todo el mundo que atestiguan el éxito de estos insumos de Pelemix, y recomiendan su uso por calidad, durabilidad, sostenibilidad ambiental y ahorro de energía. Estos ofrecen unos resultados excelentes y repetibles en el cultivo de arándanos de alta densidad, que incluye la potenciación del desarrollo generativo de la planta, un aumento del rendimiento total de frutos hasta 6kg/planta en dos ciclos (en comparación con el rendimiento típico de 3kg/planta), una mayor densidad de plantas por hectárea, reducción en los tiempos de cultivo (hasta 6 meses) y la consecuente viabilidad económica (fácil instalación, listo para usar, ahorros de costes en preparación del campo, alternativa a macetas tradicionales, etc.).

Pelemix como opción ideal para aumentar el cultivo hidropónico de arándanos La nueva era tecnológica exige acciones concretas en relación con los métodos de producción de la agricultura, los cuales deben ser innovadores y desarrollarse mediante equipos y herramientas de última generación. Cuando esto no ocurre, las empresas no logran crecer ni potenciar sus cosechas.

En este sentido, Pelemix es una de las empresas líderes en la producción de fibra de coco y sustratos profesionales de alta calidad para el cultivo hidropónico de arándanos, que ofrece soluciones innovadoras y sostenibles para agricultores/as y agrónomos/as en todo el mundo. Con una amplia gama de productos basados en fibra de coco, Pelemix se compromete a proporcionar sustratos de alta calidad que mejoran el crecimiento de las plantas, aumentan los rendimientos y promueven prácticas agrícolas sostenibles.

Con más de 25 años de experiencia en la industria, Pelemix destaca por su compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente, siendo la elección sostenible, rentable y preferida de los profesionales del cultivo en todo el mundo.