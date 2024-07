Isabel García Carreño publica, ‘La doble vida de un calcentín’, una forma divertida de mostrar a niños valores como la amistad, el respeto por la naturaleza e igualdad

CÍRCULO ROJO.- ‘La doble vida de un calcetín’ surge como un microrrelato, “con un tímido”, primer capítulo, como bien expresa su autor, Isabel García Carreño. “A nosotros, los adultos, nos invita a la reflexión sobre ese viaje que quizás descubramos en nuestras propias vidas, en ese momento de inflexión en el que decidimos dar un salto hacia adelante, abriendo los sentidos y dejándonos llevar. Me gusta pensar que es un cuento para leer en familia, donde los padres den respuestas a las cuestiones que seguro despertarán en los niños”, añade.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una divertida historia llena de aventuras y diversos personajes, tanto humanos como de ficción, que dan lugar a un viaje a África, para deshacer el entuerto creado por una maléfica bruja. Aquí nos vamos a encontrar con nuestro protagonista y narrador de la historia, un sapo y un príncipe, una chica valiente, aunque algo despistada y muchas anécdotas que darán forma a nuestro viaje”.

Se trata de un cuento de fácil lectura rápida, ágil y divertida, para los chicos, con una base didáctica destinada a hacer entender a los más pequeños conceptos como la amistad, el respeto por la naturaleza, la igualdad entre hombres y mujeres de cualquier raza; y a nuestros mayores.

“Son las vivencias y situaciones en las que la vida te va poniendo, las personas que van entrando y saliendo de ella, como si de una obra de teatro se tratase, las que dan luz a los personajes y son el engranaje perfecto que ponen en marcha la inspiración”, sentencia Isabel.

SINOPSIS

¿Alguna vez habéis perdido un calcetín y por más que lo buscáis no lográis emparejarlo? Bien, en esta historia tenéis la respuesta. Y es que, mis queridos humanos, a los calcetines también nos gusta salir de vez en cuando a «estirar los pies». Pímpolo es un flamante calcetín, descendiente de reyes, con aires viajeros, que decide salir en busca de aventuras y nuevos amigos. Lo que no podía imaginar es que terminaría en África, con Jambo, un apenado sapito, que tiene que deshacer el entuerto creado por Swarkaskia, una maléfica hechicera, de la mano de Mery, nuestra futura princesa. Juntos, se embarcan en un apasionante viaje, donde nada es lo que parece, Este es un cuento apto no solo para niños, los cuales disfrutan de las peripecias de estos simpáticos personajes y aprenden a valorar la unión y la amistad; también lo es para todas esas personas que se pregunten el porqué del viaje y lo descubran quizás, en sus propias vidas, justo en ese momento, en ese punto de inflexión en el que todos decidimos dar un salto hacia adelante, abriendo los sentidos y dejándonos llevar, tal y como me ocurrió a mí. Así que ¡prepara el equipaje de tu imaginación y vuela con nosotros!

AUTORA

Isabel García Carreño. Mujer emprendedora y creativa, empieza su andadura literaria en el año 2008, cuando cursa el acceso a la universidad para mayores de veinticinco años, momento en el que conoce a sus profesores y mentores en esta área artística. Entre ellos, destaca a doña Heraclia, profesora de literatura, con un don especial para conectar la poesía y sus autores con los alumnos, des - prendiendo esa esencia tan preciada llamada vocación. Un año después, con el nacimiento de su hijo, surge la necesidad de plasmar su sentir como madre y escribe un sencillo, pero intenso poema, «NUBES DE ALGODÓN». A partir de ahí se suceden una serie de poesías que le acompañarán y darán reflejo a su trayectoria de vida. Entre tanto, va acariciando la curiosidad por cambiar de estilo y ahondar en la narrativa, y así surge LA DOBLE VIDA DE UN CALCETÍN (entre otros), que comienza tímidamente con un primer capítulo y concluye con cuatro más. Quince años después, en el 2024, impulsada por su hijo, decide desempolvar este título y sacarlo a la luz, con la ingenuidad e ilusión de ser su primera publicación, y con la seguridad y emoción que produce el tener en el tintero otras historias que compartir con quien guste leerlas.