La opinión del oncólogo sobre Oncothermia/Nanothermia

Como es bien sabido, la oncothermia / nanothermia, irrumpió en el país aportando nuevas expectativas en el área del tratamiento oncológico. Aunque no es un tratamiento que esté incluido en la oferta de la sanidad pública (excepto en el hospital Valdecilla de Santander), ya es bastante popular y cada vez son más los pacientes que lo reclaman, para conseguir mejores resultados y lo que es muy importante, mejorar la calidad de vida. Es un tratamiento recomendado por la SEOR, Sdad. Española de Oncología y Radioterapia, y por el Gobierno de España, como una variante de hipertermia oncológica, pero se quiere saber directamente la opinión de médicos y oncólogos que han tratado tanto con “hipertermia” como con “oncothermia”, para que hablen de los resultados.

Se habla con el Dr. Alvaro Flores, un experto oncólogo de las clínicas GenesisCare, y además del Hospital público St. Bernard´s Hospital (Gibraltar) y de la Unidad de oncología de Cellumed Clinic. El Dr. Flores comenzó a trabajar con Cellumed Clinic y la oncothermia, después de haberse formado y haber tenido experiencia previa combinando tratamientos oncológicos convencionales con otras hipertermias.

Dr. Flores ¿Qué le atrajo del sistema de oncothermia/nanothermia, que se emplea en Cellumed Clinic?

Después de mi trayectoria profesional como oncólogo radioterápico en diferentes hospitales, decidí integrarme en el equipo médico de Cellumed Clinic atraído por la nueva técnica de oncothermia , porque ya había trabajado combinando la radio oncología con la hipertermia, pero considero que el sistema de oncothermia es algo que aporta un plus, ya que se trata de una hipertermia electro modulada también conocida como mEHT o nanothermia , que tiene una alta tasa de buenos resultados. La focalización del tratamiento en un área concreta es vital, permitiéndolo el sistema de oncothermia.

¿Podría decir que tipos de tumores consiguen mejor resultado?

Normalmente todos los tumores locales y sólidos, pero principalmente, cáncer de mama, cáncer de cérvix, cáncer de recto, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, tumores de cerebro como glioblastomas multiformes, astrocitomas, cáncer de pulmón, cáncer uterino... Si bien el éxito de esta terapia es que potencia los tratamientos convencionales con lo cual nos proporciona a los oncólogos más herramientas terapéuticas, y en casos que la radioterapia o quimioterapia están contraindicadas, también la aplicamos como terapia exclusiva.

La oncothermia además de potenciar los tratamientos estándar, activa el sistema inmunológico y no solo no aporta toxicidad al organismo, sino que aumenta la tolerancia a los tratamientos convencionales. El resultado es que la combinación ayuda enormemente a los tratamientos oncológicos que usamos habitualmente consiguiendo mayor efectividad, más calidad de vida y un incremento de la supervivencia.

Dr. Flores, en su caso, háblenos de su especialización:

Estudié medicina en la Universidad de Sevilla y me especialicé en Oncología Radioterápica en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Tras ello, continué mi formación en Estados Unidos, Irlanda y Madrid. En Cellumed Clinic, podemos abordar la enfermedad de una forma multidisciplinar, ya que aportamos además diferentes áreas especializadas como la nutrición, el tratamiento del dolor, microscopia celular... Pudiendo abordar la enfermedad de una forma mucho más efectiva.

¿Qué aporta la oncothermia en los pacientes de peor pronóstico?

Muchas ventajas y nada tóxico ni invasivo, nada que pueda empeorar su estado, al contrario, además de tratar el cáncer, trata el dolor, los síntomas, la inmunidad, consigue aportarles mayor calidad de vida y unos resultados más óptimos. En muchos casos, hemos llegado más allá en pacientes que incluso no eran candidatos a otros tratamientos. Desgraciadamente, los pacientes no suelen venir al comienzo de la enfermedad, que es el mejor momento para abordarla, así podríamos combinar oncothermia con el tratamiento estándar y potenciarlo desde el principio para conseguir el mejor resultado. Pero, en muchas ocasiones, acuden como un último recurso, cuando sus terapias han fracasado, o la enfermedad se ha extendido. No obstante, aun así estudiamos si son candidatos a oncothermia y podemos conseguir un buen resultado.

¿Qué papel tiene Cellumed Clinic en la oncología?

La clínica fue pionera en oncothermia y en otras terapias. Dio a conocer la oncothermia cuando no existía en España, siendo la primera clínica que introdujo el tratamiento en nuestro país. No solo lo dio a conocer, ha tratado cientos de pacientes con éxito, ha organizado formaciones y presentaciones, y hoy día es una terapia conocida y aceptada por los organismos de salud. Además de ser una Clínica innovadora, aporta tratamientos integrativos.

Dr. Ud. está centralizado en el Campo de Gibraltar y en Marbella. ¿Donde se tratan sus pacientes con Oncothermia?

En Cellumed Clinic, ya que es la única que tiene el equipo de oncothermia en esta área, pero a su vez la clínica colabora con una importante red de clínicas oncológicas por toda España, con los que tenemos un equipo multidisciplinar, y podemos proporcionarle y coordinar la oncothermia con el tratamiento que necesite el paciente de quimioterapia o radioterapia prácticamente en cualquier ciudad. No en vano se desplazan pacientes no solo de otros puntos de España, también de diferentes países.

Se habla ahora con el Dr. Juan Doblas que trabaja en el equipo de oncología como médico consultor, habiendo realizado la especialización de Cirugía General y del aparato Digestivo con amplia experiencia en cirugía oncológica. Doctorado con el grado de suficiencia en Medicina Interna en el Hospital Carlos de Haya. Es miembro de diferentes Asociaciones médicas y ha escrito diferentes libros siendo reconocido como investigador y conferenciante.

El Dr. Juan Doblas trabaja actualmente en el Hospital Público de Antequera, en las clínicas Quirón Salud, y en Cellumed Clinic.

Dr. Doblas, ¿Cómo conoció Ud. la oncothermia y que experiencia ha tenido con ella?

Fui el primer médico formado en España en Oncothermia, como un tratamiento médico complementario, ya que todos sabemos que muchos tumores no encuentran una solución definitiva en la cirugía, como tampoco lo encuentran siempre en la quimioterapia o radioterapia, y son necesarias otras herramientas para que podamos conseguir un mejor resultado y abordar desde diferentes frentes la enfermedad. Muchos pacientes pueden usar este tratamiento antes de la cirugía para intentar reducir el tumor antes de una operación o incluso después de la misma, a nivel preventivo. En el caso de usar quimioterapia o radioterapia es necesaria la intervención del oncólogo. Por eso en el equipo somos diferentes médicos y cada uno tiene un área determinada.

Me formé en oncothermia directamente por el Profesor Andras Szasz su fundador, y por médicos adjuntos al biofísico e investigador, creador de esta terapia, así que tengo un amplio conocimiento de la tecnología. En Cellumed Clinic llevamos desde 2012 tratando pacientes, si bien anteriormente también he llevado pacientes que alternaban sus tratamientos con hipertermia común siendo está menos efectiva.

He trabajado controlando los pacientes como adjunto al oncólogo Dr. García Puche y actualmente con el Dr. Alvaro Flores, si bien hay muchos pacientes que siguen con sus propios oncólogos. Mi asesoramiento incluye lógicamente la consulta sobre una posible intervención del tumor con cirugía, y sobre el tratamiento de los síntomas, esto incluye tratamientos regenerativos, para otros temas o terapias oncológicas conservadoras, los pacientes hablan con el oncólogo de la clínica..

Ud. está ejerciendo como dice en Málaga y provincia, ¿Dónde pueden encontrar los pacientes la oncothermia?

En Málaga y provincia solamente en Marbella en Cellumed Clinic. Pero vienen pacientes de todas partes, al ser el centro pionero con mayor experiencia.

Se habla mucho de inmunoterapia, ¿qué opina Ud. acerca de estos tratamientos?

Suelen ser efectivos, si bien está la inmunoterapia mediante fármacos que son los que prescribe el oncólogo, y son combinables con la oncothermia. La hipertermia causa una fiebre artificial es un tipo de tratamiento inmunoterápico sin efectos secundarios. La oncothermia en concreto, además de activar el sistema inmunológico, ha publicado estudios sobre su eficacia con el efecto abscopal, detención y prevención de metástasis.

Tanto el Dr. Flores como Ud. han tratado con la hipertermia común como con la oncothermia ¿qué mejoras aporta la ocothermia desde su punto de vista?

Desde mi punto de vista y desde el cualquier conocedor de la tecnología de oncothermia, es un sistema que ha mejorado tanto a nivel tecnológico como en efectividad a la clásica hipertermia de manera contrastada, y sobre ello se han publicado numerosos artículos en revistas científicas muy respetadas.

Su principal cualidad es la selección, no realiza un calentamiento homogéneo como una hipertermia común, la oncothermia se focaliza y realiza un calentamiento heterogéneo solo de las células del tumor con un reenvío continuo de una micro- energía que se enfoca con la precisión suficiente, en el tejido maligno.

La hipertermia común opera principalmente por necrosis que liberan toxinas, mientras que la oncothermia elimina mediante apoptosis que es una muerte natural de las células, lo cual no es tóxico y promueve las reacciones inmunes en lugar de sobrecargar el organismo. Activa el Gen supresor tumoral P53, que es una proteína responsable de reparar el daño del ADN y diferentes mecanismos reguladores…

Para los oncólogos es una gran herramienta, porque hace más efectivos los tratamientos con quimioterapia y radioterapia, y reduce los efectos secundarios de estos al activar las defensas del paciente, y a nivel quirúrgico, se puede aplicar en prevención de recidivas.

Sin duda la opinión de estos médicos expertos tanto en el campo de la oncología como en el de la cirugía oncológica, son muy útiles y arrojan mucha luz a aquellos pacientes que siguen buscando el mejor tratamiento para afrontar la enfermedad de la forma más completa posible. Cada año hay nuevos congresos tanto nacionales como internacionales donde todos los profesionales de la salud y en especial de la oncología pueden conocer más y formarse sobre hipertermia y oncothermia (o nanothermia como muchos la denominan). Concretamente, es un tema que se expone en los Congresos de la SEOR (Sociedad Española de Oncología y Radioterapia), en el Congreso Internacional de ICHS, y el de ESHO Sociedad Europea de Hipertermia oncológica, que de hecho se realizará este año en la ciudad de Málaga.