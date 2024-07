Go Out Consulting, con el deporte de vela femenino

Go Out Consulting, consultora especializada en inversiones inmobiliarias con sede en Alicante, apuesta por el deporte náutico femenino mediante el patrocinio en exclusiva de la Go Out Consulting Women´s Cup, categoría que está dentro de la vigésima octava edición de TabarcaVela - Diputación de Alicante.

Go Out Consulting Women´s Cup se ha estrenado en esta edición con seis tripulaciones. Patroneado por Marta Garrido, el MarAmigo Sailing Team consiguió el primer puesto, mientras que Chicas MAD (RCN Madrid) de Elena Garrido alcanzó la segunda posición. La entrega de premios se realizó en el Sailor Village del Real Club de Regatas de Alicante, con la presencia de diversas autoridades.

“Este patrocinio es una muestra del creciente interés que tiene todo el equipo de Go Out Consulting por fomentar el deporte y, en especial, impulsar la visibilidad de las regatistas. Estamos en un momento donde las mujeres están consiguiendo grandes triunfos, y para ello necesitan el apoyo de la sociedad y también de las empresas. Para nosotros es un honor poder estar presentes en esta competición, que se desarrolla en la ciudad donde tenemos nuestra sede”, destaca Romina Castagna, CEO de Go Out Consulting.