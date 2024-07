​Premier mundial en el Festival de Toronto de ‘Daniela forever’, la nueva película de Nacho Vigalondo

Daniela Forever, el nuevo trabajo de Nacho Vigalondo tendrá su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el próximo mes de septiembre. Vigalondo, que ya visitó el festival con Extraterrestre y Colossal, vuelve a Toronto inaugurando la sección Platform. Toronto actualmente está considerado tanto por la industria como por el público uno de los festivales más importantes del mundo.



Daniela Forever es el proyecto más personal de Vigalondo hasta la fecha. La película está protagonizada por dos caras internacionalmente conocidas, Henry Golding (CRAZY RICH ASIANS, THE GENTLEMEN) y Beatrice Grannò (THE WHITE LOTUS 2), y cuenta también con nombres españoles como Aura Garrido, Rubén Ochandiano y Nathalie Poza.

Nahikari Ipiña y Nacho Vigalondo producen Daniela Forever desde Sayaka Producciones, en coproducción con Benoit Roland de Wrong Men, Leire Apellaniz de Señor y Señora, Gustavo Ferrada de Mediacrest y XYZ FILMS en asociación con IPR.VC. La película cuenta con la participación de Filmin y Movistar Plus+ en España, Wallimage de Bélgica, y cuenta también con la participación del ICAA. Filmax será la encargada de distribuir la película en cines en España.

SINOPSIS

La vida pierde todo sentido para Nicolas (Henry Golding) con la pérdida de su novia Daniela (Beatrice Grannò). Un día es invitado a formar parte de un ensayo clínico que le permitirá controlar sus sueños y accede con la esperanza de recuperarse. Ahora Nicolás puede soñar con Daniela cada noche y reanudar su relación, más idílica que nunca. Aunque sea en sueños. Y corriendo el riesgo de perderse en ellos para siempre.



Biografía Nacho Vigalondo

Nacho Vigalondo acaba de terminar su último largometraje Daniela Forever, protagonizado por Henry Golding y Beatrice Grannò.

En 2022 estrenó Nuestra bandera significa muerte, una serie estadounidense en la que dirige varios episodios junto a Taika Waititi. En los últimos años ha dirigido numerosas series como Justo Antes de Cristo (2019) para Movistar+, El Vecino (2019) para Netflix o Pooka (Into the Dark) (2020) para Hulu en EE.UU. De 2019 a 2021 también presentó Vigalondo Midnight Madness para TCM España y durante un año el late night show Los Felices Veinte de Orange TV.

En cuanto a largometrajes, en 2007 dirigió su primer largometraje Cronocrímenes, presentado en el Festival de Sitges, y por el que fue nominado a Mejor Dirección Revelación en los Premios Goya. En los últimos años ha escrito y dirigido los largometrajes Extraterrestre (2011), Open Windows (2014) y Colosal (2016) protagonizada por Anne Hathaway y Jason Sudeikis con los que ganó varios premios internacionales que incluyen Mejor Película en Fantastic Fest.

Ha actuado en proyectos como El otro lado de Berto Romero o en la más reciente serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, La Mesías (2020).

Sus primeros cortometrajes como director, recibieron numerosos premios en festivales de todo el mundo; también recibió una nominación al Oscar, entre otros premios, en 2004 con el cortometraje 7:35 de la mañana.