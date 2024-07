La Ley de Segunda Oportunidad cancela más de 60.000 euros de deudas a un pensionista grancanario

La Justicia ha exonerado de más de 66.000 euros de deudas a José Montesdeoca, un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que vio cómo su situación económica se complicaba tras ser diagnosticado de una enfermedad que le impedía trabajar. Comenzó a pedir préstamos y financiación externa para hacer frente a sus gastos diarios.

Debido a la incapacidad permanente sus ingresos no fueron suficientes, por lo que debió continuar pidiendo esta financiación externa para vivir. A pesar de que actualmente posee un trabajo a jornada parcial, José no podía afrontar la cantidad de deuda que había acumulado, momento en que recurre a la Ley de Segunda Oportunidad.

“Creía que todo iba a ser más difícil, pero no fue así”, explica José. A las personas que se encuentren en su misma situación, les recomienda que comiencen con la ley “cuanto antes” porque él es la prueba de que “hay una segunda oportunidad”.

Los abogados especialistas en esta ley de Canarias Sin Deuda explican que José trató de hacer frente a los pagos de los créditos externos que pidió, pero que “sin darse cuenta, su deuda fue aumentado, a pesar de que siguió luchando por mejorar su situación laboral de cualquier forma y poder elevar los ingresos para hacer frente a sus obligaciones. Sin embargo, la realidad es que su enfermedad es degenerativa y lo único que ha pasado es que ha ido a peor”.

Por su parte, los asesores de la oficina de Gran Canaria comentan que esta cancelación de más de 60.000 euros ha sido posible por la constante colaboración de José a la hora de lograr la documentación. “Es primordial que nuestros clientes sean proactivos en la recopilación de toda la documentación que les pedimos, ya que sin ella el proceso no avanza”, aseguran.