El objetivo de España en París 2024, superar las 22 medallas de Barcelona 1992

Superar las veintidós medallas logradas en Barcelona 1992 es el objetivo subrayado en rojo por el Comité Olímpico Español para los Juegos Olímpicos de París 2024. Difícil reto, pero en absoluto imposible. La delegación española compuesta por 382 deportistas (192 mujeres y 190 hombres) alcanzó un total de 28 medallas mundiales el pasado año. Sin duda, la mejor cosecha de metales recolectada en año preolímpico.



Y las previsiones apuntan a que podrían ser entre dieciocho y veinte los deportes en los que se atisba la posibilidad de conseguir medalla, aunque aventurar quién, cómo o dónde no deja de ser una mera elucubración cabalística.

Opciones de medalla

Efectivamente, acertar quién va a lograr podio es exponerse en exceso pero hay medallas que si no son seguras, se estima que puedan ser muy probables, como por ejemplo en piragüismo (K2 500 metros, K4 500 metros -con Saúl Craviotto como miembro de la embarcación- y Maialen Chourreaut en K1 slalom) o en vela (470 y 49er); los dos deportes más laureados en el ranking de medallas conseguidas por España a lo largo de la historia de los JJOO.

También en atletismo podrían obtenerse hasta ocho preseas, lo nunca alcanzado, destacando en las quinielas las de la disciplina de 20 kilómetros marcha (Álvaro Marín y María Pérez) o las de triple salto (Ana Peleteiro o Jordan Díaz) o, incluso, en 800 metros (Mohamed Attaoui).



Carolina Martín (badminton), Carlos Alcaraz y Rafa Nadal (tenis), Jon Rahm (golf), Nikoloz Sherazadishvili (judo), Alberto Ginés (escalada), Adriana Cerezo (taekwondo), Ray Zapata (gimnasia), Hugo González (natación) o Fátima Gálvez (tiro) son las principales opciones individuales, avalados por la magnífica trayectoria en sus respectivos deportes en estos últimos años con la consecución de títulos, campeonatos del mundo o de Europa.

Pero donde España tiene fundadas esperanzas de engrosar aún más su medallero es en los deportes de equipo. Ningún país, a excepción de la anfitriona Francia y de EEUU, ha clasificado a tantos equipos para los Juegos Olímpicos de París 2024, hasta 11, una cifra record, igualando a los que participaron en Barcelona 1992, donde no hizo falta pasar ninguna fase de clasificación al ostentar la condición de anfitrión.

Los deportes colectivos en los que estará presente España es en baloncesto, balonmano, fútbol, hockey sobre hierba y waterpolo (tanto en categoría masculina como femenina) y en baloncesto 3x3 (femenino). Y se presupone serio candidato a obtener cualquiera de las tres preseas en fútbol (masculino y femenino), waterpolo (masculino y femenino), la selección masculina de balonmano y la femenina de baloncesto 3x3, así como el equipo de natación artística o de gimnasia rítmica, que cuentan con alguna posibilidad.

Medallero desde Barcelona´92

Desde la irrupción del deporte español en Barcelona 1992 el palmarés de medallas de la delegación hispana se ha movido entre las 17 y las 20 preseas en cada uno de los eventos olímpicos celebrados (a excepción de Sidney 2000). Con anterioridad a los Juegos Olímpicos organizados en la Ciudad Condal no se sobrepasaban las 3 ó 4 medallas por olimpiada, a excepción de las 6 obtenidas en Moscú 1980.

La trayectoria desde Barcelona 1992 en el que se alcanzaron las 22 medallas (13 de oros, 7 de plata y 2 de bronce), ha proseguido muy uniforme con la obtención de 17 en Atlanta 1996 (5-6-6), 11 en Sidney 2000 (3-3-5), 20 en Atenas 2004 (3-11-6), 19 en Pekín 2008 (5-11-3), 20 en Londres 2012 (4-10-6), 17 en Río 2016 (7-4-6) y 17 en Tokio 2020 (3-8-6). Números que sitúan a España en el puesto 25 del medallero histórico de los JJJOO con un total de 174 medallas (48 de oro, 72 de plata y 49 de bronce en los de verano y 1 de oro, 1 de plata y 3 de bronce en los de invierno).