La iniciativa de Nía Vásques pone Ibiza en el mapa como nuevo foco de moda

Ibiza se convierte en un nuevo centro neurálgico a nivel europeo para la moda de baño con 'Ibiza Swim Week', la iniciativa capitaneada por Nía Vásques que ha desplegado sobre la isla blanca los diseños y tendencias en 'beachwear' y 'swimwear' de diseñadores locales, nacionales e internacionales en un formato rescatado de las grandes pasarelas de baño de Estados Unidos que pone en el mapa Ibiza como nuevo eje de moda, pero también de estilo de vida, turismo y gastronomía.

"Ibiza es especial y una isla única con mucho potencial, y con este proyecto, puede desarrollarse aún más en un nivel vinculado a la moda", explica Nía Vásques, empresaria, directora y fundadora del proyecto Ibiza Swim Week, diseñadora de la de la firma Cocora y experta en marketing y comunicación de moda y lujo.

El enclave de lujo Aguas de Ibiza Grand Luxe, situado en las cordilleras mediterráneas que perfilan la identidad de la isla pitiusa y sede habitual de rostros conocidos como la top model Cristina Tosio, se ha reconvertido en corazón de la moda de baño nacional de los días 19 a 21 de julio, acogiendo un desfile por el que diez marcas de origen local, nacional e internacional han presentado sus propuestas en baño para esta temporada. "Son muy diversos entre sí, y eso es lo que hemos buscado, precisamente, con esta iniciativa, en la que entendemos la moda como un arte", explica sobre las marcas participantes del desfile, que ha sido moderado por la presentadora Ana Vide.

De Ibiza a Ciudad del Cabo Con piezas en clave minimal y siluetas de bikinis que beben de los años 90 como referente, la primera edición de la pasarela ha tenido como hilo conductor los diseños cuidados, el uso de materiales nobles y patronajes y confecciones realizadas con mimo y buen saber hacer, provenientes de lugares del mundo con tejidos de calidad como Bali o Brasil, y en colecciones cápsula que no han superado las doce piezas por colección, pero que miman el detalle y el cuidado hacía menos producción para cuidar la calidad del diseño y las propias prendas.

Watababe The Journey, Minimonokini, Origin of Oceans, Princess Rio, Cocora Shop, Alyana Swim, Sajara Lozano, Beach Cult y Evita Store, capitaneada por la Evita Scoccia, directora de New York Swim Week como firma invitada especial han sido las diez firmas que han subido sobre la pasarela diseños provenientes de la propia Ibiza y también de lugares que van desde Madrid a Marruecos o Sudáfrica, mostrando la riqueza y el contraste de los diseños elaborados en diferentes partes del mundo y que ha lucido el casting de la agencia estadounidense de modelos Mase Group.

La propia Evita Scoccia también se ha subido a la pasarela para lucir sus diseños. "Creo que Ibiza es un sitio con mucha clase y perfecto para realizar este tipo de desfiles de baño, en los que la localización es muy importante", ha dicho por su parte Scoccia, que conoció a Nía Vásques en la semana de la moda de Nueva York. "Los proyectos se parecen porque es el mismo modelo de desfile, pero en esencia son muy diferentes, porque son identidades y localizaciones distintas", añade Nía Vásques sobre la forma de plantear el proyecto en Ibiza.

Ibiza Sim Week, mucho más que moda La iniciativa no solo pone el foco en Ibiza como capital europea vinculada a la moda de baño, sino que también impulsa la isla como un punto clave para el turismo, el estilo de vida, el ocio y la gastronomía, que se han visto involucradas en diferentes actividades durante el fin de semana. La jornada previa al desfile, en el que el restaurante Roca House abría sus puertas para diseñadores y modelos, que han podido disfrutar de la personalidad y los sabores de Ibiza desde el paladar con una cocina cuidada y un producto de calidad, materializado en una propuesta representativa de la comida mediterránea en este restaurante emplazado en la calma de las villas más sosegadas de la isla.

La iniciativa culminaba el domingo con una pop-up en la que poder observar de cerca las prendas de los bikinis y sus detalles desde uno de los puntos referentes en gastronomía de la isla, el restaurante Nagai, considerado uno de los 50 mejores restaurantes japoneses del mundo.

La primera edición se cerraba así con un éxito rotundo y con un aforo completado por parte de asistentes al desfile, generando un altavoz hacia la puesta en alza y el valor de la moda de baño en un evento que se ha realizado "desde gente que cree en el proyecto y ha colaborado en él", tal y como resumía Vásques, que ha puesto en marcha esta primera edición sin contar con dinero público y con el apoyo de patrocinadores como Nassau Beach Club, Hotel Royal Plaza, Nagai Restaurante, Roca House, Coconaut Water e Ibiza Sol Charter.