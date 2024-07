Todas las empresas españolas quieren compensar sus emisiones de CO2 con esta compañía

La compensación de CO₂ se está convirtiendo en una práctica esencial para las empresas en España que buscan contribuir a la lucha contra el cambio climático con iniciativas innovadoras y proyectos sostenibles que no solo reducen sus emisiones de carbono, sino que también promueven un futuro más limpio y verde para todos.

En un momento decisivo para la protección del medio ambiente, la compensación de la huella de carbono, se ha convertido en una estrategia eficiente que permite neutralizar el impacto ambiental de las emisiones mediante la implantación de árboles en bosques naturales que compensen el CO₂. Los bosques son los mejores aliados en la lucha contra el calentamiento global. Las plantas y árboles retienen el dióxido de carbono del ambiente mediante el proceso de la fotosíntesis, evitando que el carbono permanezca en la atmósfera y provoque el efecto invernadero.

Gran parte de las empresas en España buscan mitigar su impacto ambiental a través de CO₂ Gestión, proyecto de GRUPO GESFORMA especializado en el desarrollo de planes de absorción de carbono que ayuda a mitigar el cambio climático, a la vez que invierten en las zonas más despobladas del interior de España.

Emisiones CO₂ España y la generación de bosques Según estudios, hasta el año 2022 las emisiones CO₂ España crecieron un 9,9% en comparación con el año 2021, generando un total de 254.363 megatoneladas, muchas de ellas provenientes del sector del transporte y empresarial.

En su objetivo de reducir el impacto que genera en el ambiente las emisiones CO₂ España, la empresa CO₂ Gestión se especializa en la creación de bosques nuevos en el territorio nacional que cumplan con estrictos criterios medioambientales de calidad y control.

La firma diseña bosques a medida y visitables en las zonas más desfavorecidas del país, con el proposito de compensar las emisiones generadas a partir de actividades industriales y producir el oxígeno necesario para respirar y albergar gran diversidad de vida.

Cabe destacar que los árboles plantados se controlan a largo plazo para garantizar su conservación. De esta manera, garantizan a sus clientes que su financiamiento se utilizará para fortalecer los bosques en el tiempo.

Beneficios de compensar las emisiones de CO₂ en las empresas La compensación de las emisiones de CO₂ por parte de las empresas no solo ayuda a mitigar el cambio climático a nivel global, sino que también ofrece a estas compañías beneficios adicionales por estar comprometidas y cuidar del planeta, como son la mejora de su reputación corporativa; mejorar la eficiencia energética en las operaciones y procesos industriales que llevan a cabo, lo que supone la adopción de tecnologías sostenibles y prácticas de eficiencia energética que pueden impulsar la innovación y mejorar su competitividad en el mercado.

No hay que olvidar que el primer y más importante de los beneficios de que las compañías españolas compensen las emisiones de CO₂ o huella de carbono generada en sus actividades, es la de asegurar la perpetuación en el tiempo de una nueva masa forestal, contribuyendo a la creación de trabajo en zonas en riesgo de despoblación y logrando mejorar y fortalecer la biodiversidad de las zonas en las que CO₂ GESTION desarrolla los proyectos. Con más de 10 años de trayectoria en su sector, CO₂ Gestión ha plantado más de 3 millones de árboles en España han permitido a esta empresa soriana consolidarse como uno de los referentes en la creación de bosques sostenibles.

A medida que más empresas se sumen a esta tendencia, el impacto positivo en el medio ambiente será cada vez mayor, demostrando que el sector empresarial puede ser un aliado crucial en la búsqueda de soluciones sostenibles para el planeta.