ADHESIVOSEMBARRADOS, expertos en personalización de ropa de moto off road

El hecho de que los deportistas hagan uso de una camiseta motocross va más allá de lo estético, tienen una funcionalidad especial para garantizar el bienestar, seguridad y la comodidad del motociclista. Estas están diseñadas con el objetivo de resistir las extremas condiciones de uso relacionadas con la práctica de este deporte, elaboradas con materiales transpirables capaces de soportar el calor y la humedad.

Cuando se trata de camisetas especiales para motocross, ADHESIVOSEMBARRADOS cuenta con más de 30 diseños predefinidos de camisetas off road personalizadas, con numerosos modelos para escoger, fabricados con telas de la mayor calidad y garantizando prendas duraderas y resistentes.

¿Qué considerar al elegir una camiseta de motocross? Para los deportistas el uso de la camisa es necesario, así como el resto de la indumentaria. Por lo tanto, existen ciertas recomendaciones que se deben tener en cuenta para tomar la mejor decisión en cuanto al modelo y el diseño de la misma. En primer lugar, la camiseta no debe ser demasiado ajustada ni muy holgada, ya que puede entorpecer la movilidad del motociclista. También se aconseja que la camiseta sea lo suficientemente amplia, para que así el deportista pueda tener completa libertad de movimiento sin que la misma se salga de la pretina del pantalón. Además, debe ser fabricada con telas livianas e impermeables al agua, de manera que facilite la transpiración. Por último, debe ser elástica para que pueda estirar en cualquier dirección y no limite la movilidad del competidor.

Otro factor fundamental a considerar al momento de adquirir una camiseta personalizada es el diseño. Si bien cualquier diseño es posible de realizar, no está de más consultar con un equipo de profesionales en personalización de prendas para definir los detalles y considerar la opinión de expertos.

Camisetas off road personalizadas Las camisetas off road de ADHESIVOSEMBARRADOS tienen la capacidad de funcionar también como camisetas de enduro o motocross, con la posibilidad de personalizarlas. Sus camisetas son sinónimo de calidad, practicidad y durabilidad, gracias a los materiales y procedimientos utilizados en su fabricación.

La personalización de las camisetas se realiza mediante la técnica de sublimación, lo que garantiza diseños con colores duraderos y vibrantes, manteniendo además los impresos de la tela. Esta técnica ha demostrado ser mucho más eficiente que el serigrafiado, por ejemplo, otra técnica popular de personalización de ropa.

Particularmente, el proceso de sublimación consiste en pasar del estado sólido al vapor, es decir, la tinta pasa de estado sólido a gaseoso, permitiendo que pueda penetrar el tejido de la camiseta de manera fácil para que el diseño quede impreso permanentemente. Como consecuencia, este método asegura que el diseño de la camiseta sea permanente, lo que a su vez permitirá al deportista utilizarla por muchos años.