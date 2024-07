"59 segundos" regresa renovado a la 1 con Gemma Nierga

La 1 recupera ’59 segundos’, uno los programas míticos de debate de la televisión en España como una de sus grandes apuestas para la próxima temporada. Será la periodista Gemma Nierga la encargada de moderar esta nueva etapa del programa, un formato renovado que contará con la participación en directo del público, en el que no sólo se hablará de política, que incorporará elementos más atractivos para la audiencia.





La intención es recuperar, en la era del consumo rápido, un formato adaptado a 2024 pero que mantenga su esencia: cada tertuliano/participante tiene 59 segundos para exponer su opinión sobre los asuntos principales de la semana; pasado ese tiempo, su micrófono baja.

‘59 segundos’ es un programa de producción propia elaborado en colaboración con Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO), que se emitirá desde los estudios de RTVE en Sant Cugat, Barcelona.

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

Una de las grandes novedades es que el programa contará con la participación en directo del público. Más de 150 personas estarán cada semana, en directo, en las gradas del plató con una presencia activa. Por ejemplo, tendrán también 59 segundos para explicar su postura.

Se pretende convertir al programa en un gran formato de prime time dirigido a una gran audiencia, incorporando contenidos que logren combinar la información, la opinión y el entretenimiento. No solo se debatirá sobre la actualidad política, sino también de otros asuntos de interés para el ciudadano; habrá humor y parodias, entrevistas con los protagonistas de la semana o conexiones en directo, y se incorporarán herramientas visuales como la realidad aumentada o el deep fake.

Los colaboradores y analistas enfrentarán cada semana sus opiniones, sabiendo que la condición es exponerlas lo mejor posible en poco tiempo. Visualmente, sus intervenciones serán “castigadas” si el cronómetro, que estará muy presente, dura más de 59 segundos.

20 AÑOS DE SU ESTRENO

La programación de La 1 siempre ha contado con un programa de debate, en directo en prime time. Un espacio que aborde asuntos de interés para el ciudadano. Un espacio que debe ser a la vez riguroso y entretenido, que aspira a tener un gran seguimiento y que sirva como estimulador de una visión crítica y participativa.

En octubre se cumplen 20 años del estreno de este formato de éxito. En su día estuvo ocho temporadas en emisión y fue alabado por la crítica y también por el público. Se emitieron 282 programas que rozaron una media del 30% de share.

GEMMA NIERGA

La periodista Gemma Nierga compaginará esta nueva aventura en ’59 segundos’ con la presentación del programa ‘Cafè d’Idees’ en la desconexión de RTVE para Cataluña. Un magacín matinal de entrevistas y actualidad que continúa en antena por quinta temporada desde octubre de 2020 y que se emite simultáneamente en La 2 y en Ràdio 4.