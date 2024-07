Dentinova cuenta con la tecnología y el equipo profesional para realizar extracciones e implantes dentales en la misma consulta

En el ámbito odontológico, los implantes dentales solían ser un proceso de larga duración. Tradicionalmente, era necesario esperar entre dos y seis meses para realizar un implante dental posterior a la extracción de pieza respectiva. Afortunadamente, en la actualidad ya no es así, sino que es posible realizar implantes dentales inmediatos tras una extracción, gracias a los avances tecnológicos en el campo de la odontología. No obstante, para tener éxito en estos procesos, es fundamental acudir a una clínica avanzada y reconocida, como Dentinova.

Las condiciones necesarias para realizar implantes dentales inmediatos Gracias a los avances tecnológicos en odontología, actualmente es posible realizar implantes dentales inmediatos justo después de la extracción. Esto permite aprovechar una misma visita para llevar a cabo el proceso, lo que evita a los pacientes largas espera y gastos en nuevas consultas. Sin embargo, para ello se debe analizar cada caso en particular, para evaluar la viabilidad del tratamiento.

Este tipo de procedimientos es recomendable cuando el paciente no presenta una infección activa. También debe contar con suficiente cantidad y calidad en el hueso maxilar. Además, no se aconseja si existen dolencias periodontales, daños en la zona de la raíz o un proceso quístico activo. Por este motivo, se requiere un diagnóstico preciso, con un análisis personalizado para cada caso.

Experiencia, calidad e innovación en implantes dentales Para los pacientes que buscan implantes dentales inmediatos, una de las mejores opciones en Sant Cugat del Vallès es la clínica dental Dentinova. Con más de 25 años de experiencia, esta clínica cuenta con equipos de última tecnología en este ámbito, como la impresión 3D, junto con un equipo profesional altamente cualificado en las distintas áreas odontológicas.

Esto posibilita proporcionar un servicio de implantes dentales en un solo día, ya sea para un diente en específico o todos ellos a la vez. Tras un escáner intraoral en tres dimensiones, se extraen los elementos dañados, para posteriormente realizar los implantes en la misma sesión, y colocar encima los nuevos dientes fijos. Esta técnica es cómoda, poco invasiva y proporciona un resultado altamente estético, que permite recuperar toda funcionalidad de la dentadura de forma inmediata.