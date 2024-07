Subasta de Arte Occidental de Subastas Darley

Cuando se poseen objetos como obras de arte, joyas, antigüedades, entre otros, se puede poner en consideración, dependiendo de las características de la pieza, un valor estimado para su venta. Tal es el caso de algunas obras de arte como la "Escuela madrileña de s. XVII, Inmaculada concepción" o la "Naturaleza muerta. Bodegón de flores" (Circa 1880) de Joaquín Sorolla y Bastida (1863 - 1923), obras de óleo sobre lienzo que ya fueron adjudicadas.

Desde el 2013, Subastas Darley ha desempeñado un papel importante en Valencia, por la innovación de las subastas en línea, contando con un equipo de expertos y una distinguida audiencia de apasionados coleccionistas y atrevidos postores. Además, cuenta con la mayor sala de subastas presenciales del Mediterráneo y, posiblemente, de España, teniendo a disposición una amplia cobertura del mercado internacional con más de 8 millones de espectadores a nivel mundial.

Eventos exclusivos en Subastas Darley Los aficionados y expertos son los protagonistas de estos encuentros, donde la exclusividad es fundamental para el éxito de estos eventos. En Subastas Darley se cuenta con espacios especialmente diseñados y acondicionados para hacer sentir cómodos y seguros a los participantes. En las instalaciones del último nivel de la sede se pueden encontrar diferentes espacios como la galería de arte y una sala exclusiva para eventos en modalidad presencial. De igual manera, cuenta con un área de descanso, cafetería privada y una sala VIP. Por otra parte, y para mayor seguridad, se ofrecen cajas de seguridad, almacenes y cámaras acorazadas, tomando todas las medidas de seguridad necesarias para cada evento.

Subasta de Arte Occidental de Julio La subasta presencial de arte occidental se llevó a cabo el 4 de julio de 2024, donde se preparó una selección de monedas y medallas de oro muy interesantes, no solo por su valor estético sino por el valor histórico. Además, estuvieron presente varias secciones como joyería, relojes y arte occidental, donde quedaron adjudicadas innumerables esculturas de porcelana, así como cuadros, como el de “Vacas en el prado” de Thomas Sidney Cooper, RA (1803 - 1902), "Danseur" de Charlotte Monginot (1872 - 1968), "Pareja de jarrones con escena romántica" de Porcelana Sèvres del siglo XVIII y muchas otras obras representativas que hacían parte de la colección de arte occidental.

Por otra parte, Subastas Darley ofreció un catálogo con una encuadernación y calidad insuperable, donde se mostraron todos los lotes de la subasta, además de toda la información necesaria para ser partícipe de la 2da sesión de arte occidental, en la se recaudaron cientos de euros.

Así, algunos lotes no adjudicados se encuentran en venta directa, siendo una oportunidad ideal para obtener piezas de arte y joyería que no encontraron destino en las subastas presenciales y que, por lo tanto, pueden ser adquiridas por sus precios originales directamente desde la página web.