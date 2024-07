‘Inestable’; La primera, subversiva y esperada obra de M.F. sale a la venta

Editorial Caligrama se complace en anunciar el lanzamiento de ‘Inestable’, la primera obra de M.F., que relata las memorias francas de la montaña rusa (a todos los niveles) que ha sido su vida. La novela representa para la autora una catarsis terapéutica y, para los lectores, un entretenido e incomparable análisis profundo de algunos de los momentos más memorables y también ridículos de su existencia.

En la esperada obra, M.F. ofrece una visión fascinante de diferentes facetas de su vida, revelando con agudeza y humor sus desventuras amorosas, sus luchas con la autoestima y sus esfuerzos por enfrentar los desafíos de la adultez. En el corazón de su narrativa se encuentran las expectativas desmedidas que la sociedad impone sobre el amor y el éxito, así como las complejidades de mantener amistades genuinas.

Con una perspectiva refrescante, el libro explora el constante tira y afloja entre las aspiraciones personales y la realidad cotidiana. Además, se adentra en cómo las dinámicas familiares y las presiones sociales moldean las decisiones vitales, ofreciendo una reflexión profunda y entretenida sobre el viaje de la vida.

La historia de M.F. es una de resiliencia, autodescubrimiento y búsqueda incansable de una vida adulta funcional. Narradas en un estilo informal y conversacional, las memorias convencerán a los lectores más exigentes con su autenticidad y humor, creando una sensación de intimidad que hace que el lector se sienta como un amigo cercano. M.F. es descaradamente honesta, compartiendo tanto los altibajos de su viaje sin pretensiones y encontrando humor y oportunidades para la reflexión en su narración.

La autora

M.F. tuvo la suerte de nacer en Andalucía y jamás perderá el acento. Estudió Derecho presionada por sus padres, cosa que no les va a perdonar nunca, lo cual le ha servido para ir pregonando que no es una persona normal, sino un cliché hollywoodiense. Lo único de aquellos años universitarios que no cayó en saco roto fueron, además de un hígado y pulmones reventados, innumerables desengaños que ni llegaron a ser «amorosos». Su primera novela nace de una profunda vocación por hablar de sí misma. Bueno, y de la necesidad de independizarse, ya a las puertas de la treintena. En la actualidad dedica sus horas a escribir el discurso para el Premio Nobel de Literatura, a salir de bares y a lamentarse por no ser hija de la Baronesa Thyssen.

Editorial Caligrama

Caligrama, sello editorial perteneciente al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español, destaca por tener las mejores opiniones de los autores. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.