Implantes dentales, la solución definitiva para recuperar la sonrisa en Odontología Marlon Becerra

La pérdida de los dientes es un problema muy común que puede afectar no solo la sonrisa de un individuo, sino también su capacidad para hablar y masticar con comodidad. Según un estudio del Ministerio de Salud de Colombia, a partir de los 20 años de edad las personas comienzan a experimentar caída de piezas dentales y este número aumenta con la edad.

Por fortuna, los implantes dentales se han convertido en una solución eficaz y avanzada para esas personas con pérdida dental que nunca más lograron disfrutar una comida, morder de manera correcta o sentirse bien con su autoestima. Este procedimiento emerge como uno de los procedimientos con mayor demanda en la odontología, y no es la excepción para la Clínica dental Odontología de Marlon Becerra.

En ese sentido, estas clínicas ofrecen en Colombia tratamientos odontológicos confiables y de vanguardia que transforman sonrisas y cambian vidas.

En qué consiste la colocación de los implantes dentales Los implantes dentales son aditamentos similares a pequeños tornillos hechos con titanio que se colocan en el hueso mandibular o maxilar para reemplazar la raíz de los dientes naturales perdidos. En las clínicas de Odontología Marlon Becerra siguen un protocolo quirúrgico para la colocación de implantes dentales que consta de varias etapas.

Inicialmente, el dentista evalúa la salud bucal y general del paciente y luego entrega la orden para realizar una tomografía computarizada, con el objetivo de establecer la ubicación exacta y así determinar el implante adecuado y la técnica a utilizar.

Con base en el análisis de la tomografía computarizada, de la programación quirúrgica (colocación del implante dentro del hueso) y de la rehabilitación oral (colocación de la corona dental), también se determina si es necesario realizar procedimientos adicionales como injertos de hueso; al igual que entregar al paciente un plan de tratamiento integral que garantice una disminución significativa de los riesgos y posibles complicaciones existentes en cualquier procedimiento.

Luego de colocar el implante, se procede a la fase de osteointegración donde el dispositivo necesita entre 3 a 6 meses para fusionarse naturalmente con el hueso. Finalmente, una vez que ha culminado el proceso de integración con éxito, el especialista coloca la corona dental, el puente o la prótesis dental para mejorar la estética y la funcionalidad de la dentadura.

Dr. Marlon Becerra especialista en odontología estética Con más de 35 años de trayectoria y múltiples contribuciones en el campo de la odontología estética, el Dr. Marlon Becerra ha sido considerado como uno de los dentistas más destacados en Colombia y Latinoamérica. Esto se debe a un enfoque innovador y una metodología de trabajo propia y personalizada para cada paciente.

Las clínicas dentales de odontología de Marlon Becerra cuentan con altos estándares de calidad y profesionalismo, y destacan por tratar casos de implantología oral, desde los más sencillos hasta los más complejos como recuperar la totalidad de los dientes superiores o inferiores. También son reconocidas por proporcionar a sus pacientes resultados estéticos y duraderos.

El equipo dirigido por el Dr. Marlon está formado por odontólogos expertos en la colocación de implantes dentales y cualquier tipo de rehabilitación oral, como en el caso de las coronas dentales causadas por problemas de fracturas o desgaste severo de los dientes; y la colocación de prótesis fija All on four, una técnica utilizada para pacientes que han perdido todos los dientes del maxilar superior o inferior.

En este innovador método se colocan entre 4 a 6 implantes en sitios estratégicos que sostienen la prótesis dental híbrida, proporcionando una estructura completa y funcional de la sonrisa. La ética y los resultados estéticos exitosos que logran las clínicas dentales del Dr. Marlon Becerra en cada uno de sus tratamientos dentales, atraen a pacientes de diferentes países del mundo en sus diversos establecimientos ubicados en Bogotá, Chía, Armenia, Cali y Bucaramanga.