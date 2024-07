El concurso mundial de Bruselas 2024 otorga una medalla de oro al vino DEMUERTE DELUXE

Año a año, el mundo del vino se torna más competitivo, ya que las empresas de este sector buscan atraer clientes con propuestas innovadoras. En este contexto, la marca DEMUERTE WINES ha obtenido un reconocimiento internacional. En particular, el vino DEMUERTE DELUXE ha sido distinguido con una medalla de oro en el prestigioso concurso mundial de Bruselas 2024.

Este premio es considerado como uno de los máximos reconocimientos que se puede obtener en este certamen. Se trata de un evento en el que solo se seleccionan a las mejores marcas de vino.

DEMUERTE DELUXE conquista paladares y el reconocimiento internacional Como cada año, el concurso mundial de Bruselas se presenta como una vitrina que exhibe y reconoce a las más destacadas marcas de vinos del mercado. Su edición 2024, dedicada a vinos tintos y blancos, se ha realizado en los días 7, 8 y 9 de junio en la moderna e industrial ciudad de León (Guanajuato, México). Esto ha marcado un hito en la historia de este concurso, ya que ha sido la primera vez que se ha celebrado en América. Puntualmente, el objetivo ha sido enaltecer la industria vinícola de este continente.

Este evento se distingue no solo por la rigurosa selección de los concursantes, sino también por estar conformado por un grupo de personalidades reconocidas internacionalmente por su capacidad para evaluar el vino. Entre ellos, se encuentran expertos enólogos, compradores, ingenieros, periodistas y críticos de diferentes nacionalidades. Por lo tanto, los resultados son objetivos.

Entonces, el premio obtenido por el vino DEMUERTE no solo es un símbolo de excelencia, sino también una muestra de la pasión y al trabajo arduo que hay en cada botella. Al respecto, Pablo Cortés, gerente de la bodega, expresó: “Estamos sumamente orgullosos y agradecidos por este merecido reconocimiento, el cual refleja el esmero dedicado a cada botella de DEMUERTE".

Colección de vino DEMUERTE, excelencia y distinción en una botella La saga DEMUERTE, conformada por 7 variedades de vinos, no solo es admirada por la elegancia y diseño de sus botellas, sino también porque cada una de ellas alberga en su interior una bebida de calidad excepcional.

Concretamente, DEMUERTE DELUXE está elaborado con uvas de viñas viejas de las variedades monastrell, syrah y petit verdot, en riguroso secano. Además, el vino reposa en barricas de roble francés durante 18 meses, lo que le confiere un atractivo color rojo picot con ribetes granate, un aroma a fruta roja madura y un sabor suave en boca, que resulta agradable incluso para los paladares más exigentes.

Todas estas características le han permitido a DEMUERTE DELUXE consolidar su posición como uno de los vinos más elegantes y exclusivos del mercado.