'THIS SUMMER', el nuevo temazo de Lil Jan, no es solo una canción, es una filosofía de vida

Este 19 de abril Lil Jan estrena “This Summer”, un reggae con una propuesta sonora muy fresca y un mensaje claro, ¡Carpe Diem!

El videoclip, rodado en Barcelona cuenta con la colaboración de la actriz de 12 años Ingrid Palomares, conocida por su participación en películas como “Padre no hay más que uno”, “Lobo feroz”, “Sin ti no puedo” o “Con los que me quedan”, entre otras.

Narra la historia de cinco amigos que disfrutan del verano sin tecnología, porque en verano hay mil formas de pasarlo bien “sin máquinas”.

Una vez más, el joven artista español de 13 años vuelve a cautivar con la originalidad de sus canciones, en las que no se deja llevar por las modas.

Sorprende su marcada personalidad siendo tan joven, y que en cada uno de sus temas refuerce valores como los del esfuerzo, ser uno mismo y luchar por los sueños. En este caso, invita a disfrutar el momento y cómo reza la canción, "deja a un lado el tiktok, siente el tictac, vive la vida real".

El 25 de abril de 2023 Lil JAN presentó su primer disco en las principales plataformas digitales siendo también uno de los primeros niños en el mundo en mezclar sus temas con tecnología Dolby Atmos. Apoyado por Apple MUSIC en su primer lanzamiento como recomendaciones se inició también en las redes sociales.

En apenas poco más de un año ha lanzado al mercado 13 temas, entre los que se incluye una colaboración con Masaka Kids Africana (los niños de Jerusalema). Pero esto no es todo, también acudió a los PREMIOS Latin Grammy en Sevilla, pues su primer álbum había estado sometido en la categoría a mejor álbum latino para niños.

Posteriormente, en abril de este año, actuó en el partido del FCB-Valencia, junto a Masaka Kids Africana en el Estadio Olímpico de Montjuic frente a 35.000 personas, con su popular tema Live happy, que ya supera el millón de visualizaciones en YouTube.

Un artista, que pese a su corta edad demuestra una marcada personalidad y que no copia tendencias.

