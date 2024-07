La agilidad es la palanca para transformar empresas, elevando el bienestar y productividad

La adaptabilidad es una característica esencial para la supervivencia y el éxito de cualquier empresa en el mundo laboral actual. Sin embargo, este factor además de estar enmarcado en las estrategias de negocio, también debe estar profundamente arraigado con los valores que guían y sustentan a una organización.

"Las empresas con valores que se adaptan ágilmente son más sostenibles a medio y largo plazo", asegura Antonio Cano, socio fundador de Agile Institute, una "aceleradora" de agilidad cultural y liderazgo tanto para empresas como profesionales. El CEO de esta firma de consultoría enfocada en unir el bienestar y la productividad de los equipos y la formación de líderes ágiles, a continuación, profundiza en cómo los valores sólidos y la Metodología Agile constituyen un pilar fundamental para el crecimiento de las organizaciones.

¿Por qué la adaptabilidad se ha convertido en un atributo tan importante para las empresas en la actualidad?

Actualmente, las empresas necesitan adaptarse a un entorno que cambia de manera disruptiva cada día. La tecnología avanza a un ritmo sin precedentes, lo que obliga a las empresas a mantenerse a la vanguardia para seguir siendo competitivas. Los mercados globalizados han incrementado la competencia, incluso por el talento, creando nuevas oportunidades. Los clientes ahora tienen expectativas más altas y cambiantes. La innovación es esencial para crecer y sobrevivir en el mercado.

La forma en que trabajamos está cambiando; la flexibilidad, el teletrabajo y la necesidad de habilidades digitales requieren nuevas competencias como la agilidad, la resolución de problemas, la comunicación y la colaboración para la gestión de proyectos ágiles. Necesitamos dotar a las personas de un nuevo estilo de liderazgo, un entorno adecuado y herramientas y metodologías que les permitan afrontar los retos actuales y futuros.

¿Cómo define Agile Institute a la sostenibilidad en el contexto empresarial?

Nuestra definición de sostenibilidad incluye tres conceptos clave:

Agilidad: escuchar a los clientes internos y externos para ajustar procesos y estrategias, entregando valor continuamente.

Liderazgo consciente con mentalidad de cambio: líderes con valores y responsabilidad, que tratan a las personas con ética y conscientes del impacto que generan en la sociedad y el entorno. Fomentamos una mentalidad de cambio, aprendizaje continuo y empoderamiento para desarrollar meta-competencias ágiles.

Talento comprometido: unir bienestar y productividad para construir organizaciones sanas y de alto rendimiento. El compromiso nace del sentido del trabajo y de las condiciones, del entorno y el estilo de liderazgo.

¿De qué manera ayudan a las empresas a alcanzar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo?

Aunque hemos avanzado mucho en conocimiento, calidad y procesos, el estilo de liderazgo ha evolucionado poco. Las empresas invierten mucho en tecnología y eficiencia, pero son las personas las que marcan la diferencia con su motivación, compromiso y competencias. Una empresa puede tener todos los medios del mundo y ser superada por una startup con personas apasionadas, flexibles y enfocadas en aportar valor temprano al cliente.

Agile Institute ofrece soluciones 360 grados basadas en metodologías propias para reducir el impacto del cambio en las personas y ofrecer nuevas soluciones prácticas. Agilizamos las organizaciones a través de las personas.

¿En qué consiste su metodología “Agile Values Culture”?

El primer valor del Manifiesto Ágil es "individuos e interacciones sobre procesos y herramientas", pero en la práctica, hemos enfocado el cambio demasiado en las metodologías ágiles. Agile Values Culture nace para desbloquear la agilidad en una organización, acelerando los resultados. Hacemos ágil a la organización a través de la cultura y sus líderes, construyendo una base sólida co-creada y compartida con una estrategia y mentalidad ágil. Los líderes pasan de ser jefes a facilitadores de innovación, desarrollo y colaboración en los equipos. Las metodologías y frameworks complementan las meta-competencias y los comportamientos organizativos que impulsamos.

Nuestra metodología "Agile Values Cultures" es un conjunto de prácticas y dinámicas desarrolladas por el equipo de Agile Institute para acelerar la agilidad, el bienestar y la entrega de valor al cliente en las empresas actuales.

¿Cuáles son las soluciones 360 que ofrecen para generar impacto en las personas y valor en las organizaciones?

Implementamos y acompañamos en la transformación cultural o digital. Ofrecemos programas de formación y certificación en metodologías ágiles, reconocidos en el mercado. Hemos ayudado a transformar empresas como Liberty en Latinoamérica y equipos como la "PMO de Almirall".

El año pasado llevamos a cabo un exitoso programa de innovación para Dentaid y colaboramos en la agilización de procesos con el equipo de talento de Noel Alimentaria. Nuestros programas de liderazgo personalizados incluyen la metodología C.R.A., agilidad y flow, combinados con el desarrollo competencial y el autoconocimiento del líder. También ayudamos a las empresas a identificar y reclutar líderes, profesionales de recursos humanos y perfiles tecnológicos especializados.

Para conocer todos nuestros servicios os comparto la web de la aceleradora www.agileinstitute.es.

¿Qué beneficios aportan los servicios de Agile Institute?

Me gusta diferenciar los beneficios para la empresa de los beneficios a las personas que forman parte de la empresa. Los beneficios de la empresa se pueden resumir con su capacidad de dar respuesta a los cambios, el incremento del compromiso y la productividad, la mejora de la calidad y la innovación de los productos, impactando en la satisfacción del cliente y los resultados

La implementación del modelo Agile Values Culture eleva la motivación y el compromiso en los equipos, mejora la comunicación y la colaboración, transparenta la información y da sentido al trabajo y desarrolla meta competencias clave en los líderes para poner a la persona realmente en el centro.

¿Cuál es su opinión sobre el futuro del trabajo y cómo las prácticas ágiles pueden empoderar a las organizaciones y personas que navegan en el panorama laboral?

El futuro del trabajo no es previsible, pero estará seguro marcado por la necesidad de adaptación disruptiva, flexibilidad, con un aumento del trabajo híbrido y horarios flexibles. La tecnología, especialmente la inteligencia artificial y la automatización, está ya transformando tareas y roles. Continuarán apareciendo nuevos puestos de trabajo y desapareciendo otros (y creo que no estamos preparados para ello).

Las habilidades digitales y el aprendizaje continuo serán esenciales. La colaboración remota y global se convertirá en la norma. El compromiso y la motivación es ya uno de los grandes riesgos para la sostenibilidad de las empresas. La agilidad organizacional será clave para adaptarse a cambios rápidos, elevar el compromiso y mantener la competitividad.

En definitiva, las prácticas ágiles se convierten en una competencia esencial para que las organizaciones y las personas puedan aportar su mejor versión en el ecosistema empresarial actual. Agile Institute ofrece soluciones especializadas que no solo facilitan la adaptación de la empresa a nuevos desafíos, sino que también permiten empoderar a las personas y dotar de una caja de herramientas a los líderes que forman la organización para navegar con éxito en el futuro del trabajo.