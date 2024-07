La Villa AYANTAM en Camoján (Marbella) obtiene la certificación BREEAM Excepcional con soluciones Schneider Electric

La vivienda cuenta, entre otras soluciones, con EcoStruxure Building Operation (EBO), el "cerebro" que gestiona la energía del edificio, consiguiendo niveles tan excepcionales de sostenibilidad, sin perder confort. La Villa AYANTAM (by S&H) en Camoján no solo ha conseguido el nivel Excepcional, sino que además ha obtenido una puntuación de 89,25 en la fase de proyecto, superando a cualquier otro proyecto residencial en España Schneider Electric, líder global en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que uno de sus proyectos residenciales más sostenibles, la Villa AYANTAM Camoján, ha logrado la prestigiosa certificación BREEAM de nivel Excepcional en fase de diseño. Con una fecha de finalización prevista para finales de 2024, se trata de una vivienda unifamiliar aislada de alto standing, ubicada en Málaga, cuyo diseño permite mantener unas condiciones de habitabilidad y confort óptimas de manera eficiente. El éxito de este proyecto se debe en buena parte a la integración de las soluciones avanzadas de Schneider Electric, siendo el EcoStruxure Building Operation (EBO) el cerebro que gestiona la energía del edificio.

La certificación BREEAM de nivel Excepcional es una distinción que menos del 1% de los edificios certificados en sostenibilidad logran alcanzar. En el caso de edificaciones residenciales, este hito es aún más notable. La Villa AYANTAM Camoján no solo ha conseguido este nivel, sino que ha obtenido una puntuación de 89,25 en la fase de diseño, superando a cualquier otro proyecto residencial en España.

Según Patricia Pimenta, VP de Home & Distribution de Schneider Electric en Iberia, "este reconocimiento demuestra la eficacia de las soluciones de Schneider Electric para incrementar la sostenibilidad y eficiencia energética en proyectos residenciales, entre otros sectores."

Por su parte, Carlos Martínez Jarabo, socio de S&H y Project Manager del proyecto, asegura que, "S&H (Sustainability and Health) SCRE, empresa promotora, decidió desde el comienzo del proyecto apostar por Schneider Electric para garantizar los más altos estándares de sostenibilidad y salud. Los residentes de este exclusivo enclave no solo disfrutarán de comodidad y lujo, sino que también se convertirán en guardianes del medio ambiente, contribuyendo positivamente a la comunidad y dejando un legado duradero para las generaciones futuras".

Innovación y sostenibilidad con EcoStruxure

Todos los sistemas energéticos de la vivienda están integrados en la plataforma EcoStruxure® Building Operation de Schneider Electric, a modo de BMS (Building Management System). Esta arquitectura abierta e interoperable habilitada para el Internet de las Cosas (IoT) permite conectar y controlar todos los elementos de la vivienda, recopilando datos en la nube para analizar y optimizar el consumo energético. De esta forma, el EBO controla todos los parámetros energéticos de los equipos y de cualquier sensor añadido al sistema con la posibilidad de interactuación sobre los elementos activos de la vivienda y proporciona, tanto en tiempo real como en histórico, datos como los consumos eléctricos, de agua, temperaturas, calidad de aire, energías renovables generadas onsite, etc.

Además, el sistema KNX bajo un web server de Schneider Electric integra el control total de la vivienda, mejorando la eficiencia energética y optimizando el confort. Esto incluye la iluminación, las personas, la climatización, la generación de escenas según horarios o usos, riego, alarmas, etc.

Eficiencia y seguridad

Ecostruxure Building Operation (EBO) integra los subsistemas de control basados en protocolos abiertos y estandarizados, como BACnet IP, KNX y Modbus. En esta villa se ha previsto como supervisión central, permitiendo que los diferentes subsistemas (control de iluminación, gestión de climatización, distribución eléctrica, etc.) operen independientemente, pero de forma coordinada mediante su integración.

Esto permite que la toma de decisiones sea más eficiente, al contemplar el contexto completo de los sistemas. Por ejemplo, se podrá optimizar la recarga de los vehículos eléctricos y la producción de agua caliente de la aerotermia en función de la potencia fotovoltaica generada disponible y la previsión meteorológica de radiación. También permite establecer comportamientos de excepción (como alarmas) que permiten una respuesta optimizada a cualquier evento. Por ejemplo, la iluminación y climatización tendrá un modo de respuesta definido ante una intrusión, incendio o pérdida de energía.

La tecnología avanzada de EBO facilita la observación en movimiento de sistemas técnicos a través de visualizaciones 3D, haciendo más intuitivo el mantenimiento preventivo y correctivo. Además, la interfaz de alarmas prioriza eventos urgentes y permite la gestión inmediata con envío automatizado de correos electrónicos.

Todo ello, siempre con un alto nivel de ciberseguridad integrada y actualizada.