La Fimucité Film Scoring Academy regresa a Tenerife

El oscarizado compositor de ‘La La Land’ Justin Hurwitz y el veterano productor y supervisor musical Andy Hill, entre los ponentes invitados.

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ) está llevando a cabo su 18ª edición hasta el 20 de julio, con el apoyo del Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, el Gobierno de Canarias a través de Turismo de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. En esta edición, se presenta nuevamente el programa de cursos de la FIMUCITÉ Film Scoring Academy. Este programa, abierto al público general, incluye clases magistrales y mesas redondas con destacados profesionales como Justin Hurwitz, compositor de la banda sonora de ‘La La Land’, y Andy Hill, decano y director de estudios de la Film Scoring Academy of Europe en Sofía, Bulgaria. La entrada es gratuita y la participación puede ser validada por un crédito académico de libre elección, previa inscripción en la web www.fimucite.com.

Después de la conferencia inaugural del compositor y director de orquesta Diego Navarro, fundador de FIMUCITÉ, celebrada el 24 de junio en la Universidad de La Laguna, el Espacio Cultural CajaCanarias, en Santa Cruz de Tenerife, acoge entre el 16 y el 18 de julio cinco sesiones. Estas sesiones contarán con la participación de expertos que compartirán su trayectoria y conocimientos sobre la historia del musical. El 16 de julio se llevó a cabo la primera clase magistral del programa.“¿Componer para la escena o escenificar para la música?”, La clase magistral fue impartida por Leandro A. Martin, compositor y docente en Didáctica de la Expresión Musical en la Universidad de La Laguna (ULL). Martin ha estrenado obras y ofrecido conferencias en diversos países, incluyendo Alemania, Cuba, Italia, Argentina, España e Inglaterra.

El miércoles, 17 de julio, se llevó a cabo una sesión doble. La primera ponencia, titulada “Cabaret, un clásico moderno”, fue presentada por Isabel Castells Molina, profesora de la Universidad de La Laguna (ULL) en la asignatura “Literatura y cine”. Castells Molina ha publicado artículos, libros y ofrecido conferencias sobre las relaciones entre literatura y cine. En esta ponencia, se realizó un análisis de la película de Bob Fosse, con énfasis en los temas musicales y la función narrativa de las canciones y coreografías en la evolución de los personajes y la trama.

La segunda parte de la jornada incluyó una master class titulada “Lo que pueden aprender los compositores de cine de los autores de canciones”, impartida por Andy Hill. Con treinta y cinco años de experiencia en la industria musical del cine, Hill es actualmente director del programa Master in Fine Arts (M.F.A.) en Música para películas y medios contemporáneos en la Film Scoring Academy of Europe. En su presentación, se exploraron los estándares del teatro musical y sus adaptaciones cinematográficas, desde “You'll Never Walk Alone” hasta “Memory”, con el objetivo de mostrar la utilidad de motivos y acordes en la música de cine, incluso en una época en la que la melodía no es el componente central.

El jueves 18 de julio se realizó la charla “La evolución del musical”, presentada por Paco Dolz, creador del portal especializado Love4musicals.com. Dolz, experto en el género, ofreció una revisión de los musicales más emblemáticos en la historia del cine. Esta presentación precedió al gran concierto sinfónico de clausura titulado ‘A Million Dreams’, que se llevará a cabo el sábado 20 de julio en el Auditorio de Tenerife, bajo la dirección de Diego Navarro.

El cierre de las jornadas de la FIMUCITÉ Film Scoring Academy 2024 incluyó una mesa redonda programada a las 18:00 h, con la participación de Justin Hurwitz, Paco Dolz y Robert Townson, destacado productor de música para cine. La discusión se centró en la composición musical para el cine, específicamente en el éxito cinematográfico ‘La La Land’. La mesa redonda será moderada por Gorka Oteiza, fundador y director del medio digital SoundTrackFest. También se incluye en la programación del festival el concierto “Live to Picture” de ‘La La Land in concert’, que se presentará el viernes 19 de julio en el Auditorio de Tenerife.

La FIMUCITÉ Film Scoring Academy se estableció en 2016 con el objetivo de proporcionar formación especializada en la creación de música para el audiovisual. En su novena edición este año, la academia ofrece una oportunidad única a estudiantes y músicos profesionales interesados en este campo. Esta iniciativa es una de las ofertas académicas más destacadas en el ámbito europeo de la música para el audiovisual y ha contado con un destacado grupo de ponentes a lo largo de su trayectoria.

