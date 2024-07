​“El sucesor": la herencia maldita

Filmin estrena el próximo viernes 26 de julio "El sucesor", segundo largometraje del director francés Xavier Legrand que adapta la novela "La ascendencia", de Alexandre Postel (editada en España por Nordica Libros). La película, que concursó en 2023 en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, y fue estrenada en los cines españoles en marzo por BTeam, narra la historia de Ellias Barnès, un reputado diseñador de moda que está a punto de dar el gran salto y ser nombrado nuevo director artístico de una importante firma parisina. De repente, recibe la noticia de la muerte de su padre, con el que no tenía relación, y se ve obligado a viajar a Montreal para preparar el funeral. Al llegar a casa de su padre, Ellias (Marc-André Grondin) descubrirá algo tan perturbador que cambiará su vida para siempre.





Legrand regresa al tema que ha marcado por el momento su obra como director: el patriarcado y su poder opresor. Si en su corto nominado al Óscar, "Avant que de tout perdre", y en su ópera prima "Custodia compartida", se centraba en la violencia machista en el seno de una pareja, aquí artícula la parábola alrededor de la idea de linaje, y en el daño que los hombres. pueden hacer también a otros hombres: "Hoy en día es bastante fácil ver cómo el patriarcado subyuga a las mujeres y a los niños, pero lo que quizás no es tan obvio y más difícil de admitir, porque es transmitido y transgeneracional, es que también aplasta a los hombres, a los hermanos y a los hijos", explica el director.

"El sucesor" es una película que juega con los códigos del género (en Variety la han definido como una película de Hitchcock vista por Ulrich Seidl) pero que los ancla a un contexto realista y tangible. Repleta de giros de guión, a cuál más asombroso, implica al espectador en una verdad atroz. "Cuando decimos que la vida de Ellias se pone patas arriba, queremos decir que no hay vuelta atrás.

Tiene que aceptar este nuevo evento que lo cambia y lo destruye todo", explica Legrand: "Los acontecimientos se suceden, a veces parecen absurdos, pero en realidad son muy reales. Puede ser inquietante para el espectador, que puede verse arrastrado a la situación con el personaje o permanecer al margen con su juicio moral. Pero creo que es difícil mantener la imparcialidad".

Legrand es consciente de la naturaleza simbólica, casi mitológica de su historia y sus personajes: "Me inspiré mucho en figuras trágicas como Edipo, Orestes, Ícaro o Hamlet. Lo que todas tienen en común es que, cada una a su manera, intentan encontrar una forma de sanación, lo que las lleva fatalmente al desastre".

La película está protagonizada por el canadiense Marc-André Grondin, popular gracias a películas como "C.R.A.Z.Y." o "Los hambrientos". "Se necesita un actor sólido para poder adentrarse en el tipo de conflictos que plantea la película. Una actuación llena de miedo, lágrimas, mocos, asfixia, incontinencia y falta de aire", sugiere Legrand, muy orgulloso del trabajo realizado por su protagonista: "Con sus ojos infantiles y su cuerpo vibrante, febril, fogoso, conmovedor, concreto, carismático, fuerte, sólido, delicado y preciso, además de ser muy inteligente y veraz, Marc-André poseía todo el poder y las contradicciones necesarias para este papel", concluye. Junto a Grondin, en el reparto, Yves Jacques ("Las invasiones bárbaras"), Louis Champagne ("Profesor Lazhar") o Anne-Elisabeth Bossé ("Los amores imaginarios"), entre otros.