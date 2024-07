​ShivaMap permite geolocalizar asociaciones canábicas en toda España

Mientras que en España el cannabis sigue sin estar legalizado, sin embargo, es el único en el mundo que permite compartir y consumir esta sustancia en alguna de las asociaciones canábicas registradas.



Los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) son organizaciones sin ánimo de lucro donde se consume cannabis por parte de sus socios. En España existen cientos de asociaciones dispersas por la geografía a las que secundan más de medio millón de miembros, pero no siempre es fácil poder acudir a ellas por no conocer dónde se encuentran o los requisitos para formar parte de ellas.

El proyecto ShivaMap esta desarrollado como un medio gratuito, sin ningún tipo de membresía, para que usuarios puedan encontrar y contactar a un club social cannábico en cualquier provincia española abriendo una ubicación accesible para todos.

Así, se convierte en el primer mapa funcional y gratuito de referencia en nuestro país que, actualmente, cuenta con un registro de más de 300 asociaciones verificadas para informar de su dirección - vía Google Maps - y datos de contacto para quienes quieran poder acceder a sus instalaciones durante, por ejemplo, sus vacaciones. Basta la geolocalización para que la página sugiera los más cercanos.

“Actualmente nuestra web tiene un tráfico que supera el millar de visitas y clics diario, siendo la página de referencia no sólo para las asociaciones que quieren aportar su granito de arena ofreciendo espacios sino también como agentes activos e imprescindibles de la difusión de la información y la educación sobre el cannabis” explican desde la web.

¿Dónde se buscan más estos locales?

Atendiendo a los datos de Shiva Map, los usuarios demandan la información de las asociaciones de cuatro provincias mayoritariamente: Barcelona y Madrid como centros durante todo el año y, llegado el verano, Tenerife y Mallorca como destinos vacacionales.

La misión de esta web es facilitar a los usuarios finales la búsqueda de locales y profesionales del sector cannábico, teniendo opción de ponerse en contacto con estos desde la seguridad de que todos los marcadores en el mapa han sido verificados por el equipo de ShivaMap. “El mapa es muy útil para todos los usuarios y socios que quieren encontrar estos locales cerca de donde están aunque viajen. Les dan unas opciones de ocio distintas y seguras. En casi el año que llevamos en marcha, vemos un creciente interés de las asociaciones por llegar a todo interesado que busque sus servicios en una plataforma gratuita, sin intereses por medio y que garantiza la verificación de la actividad” explican.