La fibromialgia es una condición crónica caracterizada por ocasionar dolor en músculos y huesos, junto con una variedad de otros síntomas debilitantes. Aunque su causa exacta sigue siendo desconocida, se cree que está relacionada con anomalías en la forma en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor. Se trata de una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, principalmente a mujeres, y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida.

Afortunadamente, existen tratamientos y terapias innovadoras que ayudan a aliviar sus síntomas, como las ofrecidas por iXalud. Este centro se especializa en el abordaje del dolor crónico a través de la andulación.

Cómo saber si se sufre de fibromialgia Identificar si se sufre de fibromialgia puede ser complejo, ya que sus síntomas son variados y se confunden con los de otras enfermedades. Sin embargo, es importante prestar atención a las señales del cuerpo y, en caso de experimentar molestias, consultar a un profesional.

En cualquier caso, el principal indicio de fibromialgia es el dolor muscular y óseo generalizado que persiste durante al menos tres meses. Las dolencias suelen estar presentes en múltiples puntos sensibles del cuerpo, como el cuello, los hombros, la espalda baja y las caderas.

A menudo, las personas con fibromialgia también experimentan una fatiga intensa que no mejora con el descanso y sufren de problemas para dormir. Esto suele exacerbar la sensación de cansancio y debilidad. Otros síntomas que pueden ayudar a identificar esta enfermedad son las dificultades cognitivas, como los problemas de memoria y concentración.

También se asocia a esta patología a los cuadros de rigidez en las articulaciones y tendones, particularmente en la mañana. Lo mismo sucede cuando se presenta hinchazón en la cara, las manos o los pies. Al mismo tiempo, es frecuente que estos pacientes sufran dolores de cabeza, náuseas y una mayor sensibilidad a los cambios de temperatura.

Aunque no existe una prueba específica para diagnosticar la fibromialgia, los médicos suelen realizar una evaluación basada en la historia clínica del paciente, la presencia de dolor general y la exclusión de otras posibles causas. Cabe destacar que siempre es recomendable acudir a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico adecuado y acceder al tratamiento necesario.

Tratamiento para la fibromialgia Si bien es una condición crónica, los síntomas de la fibromialgia pueden tratarse con cambios en los hábitos de vida y tratamientos innovadores, como el que ofrecen en iXalud. En este centro, que fusiona salud con tecnología, se llevan a cabo terapias de andulación que ayudan a mitigar el dolor y la rigidez asociados con la fibromialgia.

En particular, la andulación trabaja mejorando la circulación sanguínea, relajando los músculos y estimulando el metabolismo para eliminar tensiones y proporcionar un alivio efectivo a las dolencias y bloqueos propios de la enfermedad.

Por último, en este centro los pacientes reciben asesoramiento profesional sobre esta terapia y pueden beneficiarse de una primera sesión sin costo para experimentar sus efectos e impacto positivo en la calidad de vida.

En conclusión, en iXalud es posible acceder a tratamientos para combatir la fibromialgia y vivir de una manera más confortable y funcional.