La alopecia o caída del cabello es un problema que en España afecta a más del 40 % de los hombres. Además, el 25 % comienza a padecer esta situación a los 25 años. Este proceso repercute no solo en lo estético, sino también en lo emocional.

Ante esta situación, el rol del cirujano capilar se ha vuelto cada vez más importante. A través de estos profesionales los pacientes reciben un tratamiento que se centra en recuperar el cabello en el menor tiempo posible mediante técnicas innovadoras que han marcado un antes y un después.

A propósito de esto, el Centro de Cirugía Capilar Internacional (CCCI), es una de las mejores opciones para acceder a procedimientos de injerto capilar en Barcelona. En particular, en el CCCI colaboran tres de los cirujanos capilares con más reconocimiento en esta área en Barcelona. Se trata del Dr. Hans Heinicke, el Dr. Xavier Álvarez Suriaca y el Dr. Joel Chara. Estos tres especialistas son de los más destacados en el sector de medicina capilar.

Tecnica FUE de las manos de cirujanos con experiencia En líneas generales, el procedimiento FUE es un trasplante de cabello menos invasivo que la cirugía con tira tradicional. Esta intervención consiste en extraer las unidades foliculares una a una con bisturíes cilíndricos denominados punchs, siendo el objetivo principal de esta acción el reducir la cantidad de cicatrices en el cuero cabelludo y minimizar las molestias que experimentan los pacientes.

Cabe destacar que el injerto capilar FUE no es apto para todas las personas, sino que resulta conveniente en los casos donde los exámenes clínicos permiten reflejar hallazgos compatibles con alopecia en patrón. Además, es necesario contar con un área donante con buena densidad y condición, y se aplica en casos en los que existen áreas de calvicie suficientemente desarrolladas.

El centro CCCI cuenta con especialistas destacados en injerto capilar El CCCI, ubicado en la ciudad de Barcelona, fue creado en 2016 por el Dr. Jaime Tufet con el objetivo de reunir a médicos especialistas en injerto capilar FUE.

Hoy en día, los cirujanos capilares Dr. Hans Heinicke y Dr. Xavier Álvarez Suriaca, junto con el Dr. Chara, son tres de los médicos más reconocidos de la plantilla de este centro.

Con respecto a estos profesionales, el Dr. Heinicke es licenciado en medicina y cirugía de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú, y especialista en tricología e implantología. Especializado en la técnica FUE - DHI, con resultados muy naturales. Además, es uno de los cirujanos de mayor renombre en este campo.

Por su parte, el Dr. Álvarez Suriaca es un cirujano capilar de prestigio. Este experto dispone de un máster en medicina estética. También cuenta con una amplia experiencia práctica que ha desarrollado en diferentes hospitales y clínicas. Además, ha publicado una tesina valorada a nivel mundial sobre la regeneración celular del cabello. Este cirujano capilar es especialista en la técnica FUE - DHI y reparación de cirugías. Es un referente en su campo y además es uno de los directivos de la sociedad española de restauración capilar.

A su vez, el Dr. Joel Chara es uno de los profesionales más buscados por los pacientes que han perdido o están sufriendo la caída de cabello. Cuenta con una formación académica especializada en microinjerto capilar por la Universidad de Murcia y actualmente es formador nacional e internacional de cirujanos capilares. Este experto posee un amplio conocimiento de las técnicas FUE Zafiro, Megasesiones, DHI y Long Hair FUE, con resultados de alta densidad y naturalidad.

Estos cirujanos capilares y especialistas en la técnica de injerto capilar FUE son de las mejores opciones para aquellas personas que desean iniciar un tratamiento por alopecia. Antes de comenzar con el procedimiento, ya sea en el CCCI o en alguna de sus clínicas particulares, se dedican a analizar cada caso en particular a través de estudios específicos.

En conclusión, la alopecia genera frustración en quienes la sufren. Ahora bien, con la intervención de un cirujano capilar de la talla del Dr. Chara, Dr. Heinicke o Dr. Álvarez Suriaca es posible conseguir resultados de calidad. Estos expertos en la técnica de injerto capilar FUE permiten recuperar la cabellera y, junto con ella, la autoestima y la felicidad.