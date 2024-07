Características y ventajas del liderazgo consciente, por Desarrolla

Hoy en día, el concepto de liderazgo no solo abarca a una combinación de habilidades técnicas y capacidades para marcar pautas. En este sentido, se trata de un aspecto más integral y reflexivo.

A propósito de esto, los nuevos líderes trabajan en sus emociones y acciones para mejorar cada día. De esta manera, es posible delegar con mayor eficacia y conectar empáticamente con sus compañeros de trabajo.

En este marco, Desarrolla es una empresa especializada en gestión emocional y coaching que instruye sobre la importancia del liderazgo consciente para potenciar a las organizaciones.

¿Qué es el liderazgo consciente? La consciencia es una parte indivisible del ser humano que permite decidir con precisión tras realizar un proceso de análisis, filtrado y comparación de conocimientos, experiencias y recuerdos. A su vez, el liderazgo consciente se centra en liderar equipos, proyectos o compañías tomando decisiones de manera integral o global.

En particular, los líderes que operan de acuerdo a este concepto tienen en cuenta la cultura de la empresa y los deseos, motivaciones y capacidades de sus equipos antes de decidir. En este tipo de conducción se hacen presentes elementos clave como la empatía y la autorreflexión.

¿Qué beneficios aporta un líder consciente? En primer lugar, un líder consciente es capaz de incrementar la productividad en una organización debido a que sabe cómo delegar funciones y tareas a sus compañeros y colaboradores. Para ello, no se obsesiona por el futuro ni se estanca en el pasado, sino que vive el presente y toma decisiones conscientes.

Este aumento en la productividad genera más ingresos y un crecimiento positivo en los diferentes equipos de trabajo. Además, la identidad e imagen corporativa también mejoran, ya que las acciones, prácticas e ideas innovadoras crean ambientes donde proliferan valores como el compañerismo, la colaboración, la empatía y la honestidad, entre otros.

En definitiva, Desarrolla ayuda a las empresas y sus dirigentes a cambiar paradigmas y romper patrones o esquemas tradicionales para trabajar con base en un liderazgo consciente que sirve para transformar equipos y obtener mejores resultados.