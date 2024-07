Daniel Belgrado publica ‘Astrogol’, una historia original con un toque de humor refinado.

CÍRCULO ROJO.- Daniel Belgrado escribe desde su adolescencia, como él mismo confiesa, tiene varias novelas inacabadas en un cajón, sin embargo, ‘Astrogol’, si ha visto la luz y de qué manera. Lo que más destaca de este libro, es “la forma directa e inmediata de narrar, los diálogos entretenidos, la actualidad del tema, la propuesta original del concurso televisivo y el abordaje indirecto de temas como el amor y el perdón”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, una historia original con un toque de humor refinado, personajes complejos y muchas situaciones cotidianas vistas a través de los ojos del protagonista que las vive desde una perspectiva poco común.

SINOPSIS

¿Qué tienen en común un ingeniero de Santander, un talent show de fútbol y la música de los Pixies? Desde pequeño, Raúl ha demostrado un enorme talento para el fútbol, pero, por una serie de circunstancias, nunca se hizo profesional. A sus cuarenta y cinco, es un ingeniero de renombre, está casado con su primer amor y es padre de dos niñas que adora. Sin embargo, desde que ve el anuncio de Astrogol, el concurso de talentos más caro de la historia, no logra pensar en nada más. Es su sueño hecho realidad; lo malo es que llega con veinte años de retraso. Aun con todo en contra, Raúl se lanza a la aventura ante las cámaras, junto a hombres y mujeres mucho más jóvenes que él, donde pone a prueba no solo sus habilidades y sus capacidades físicas, sino también su matrimonio. Durante la competición, desentierra recuerdos olvidados y se enfrenta a desafíos que nada tienen que ver con el deporte, bajo una luz centelleante y los ecos de una canción de su juventud. ASTROGOL es un homenaje a todas esas estrellas anónimas que, por una razón u otra, nunca dieron el salto, y a los que apuestan por sus sueños sin importar la edad. Porque, como refleja un proverbio de otros meridianos: «El oro no se oxida».

AUTOR

Daniel Belgrado nació en 1969, en un país que ya no existe. Es ingeniero de caminos de profesión, y escritor de vocación. Aprendió a leer a los cuatro años, trashojando las novelas de Erich Maria Remarque que sus padres guardaban junto a su cama. En las pausas entre proyectos, estudió narrativa, presencialmente, en el Instituto Cervantes, y a distancia, en la Universidad de Columbia Británica. ASTROGOL es su primera novela publicada; varias más todavía permanecen en los cajones de su escritorio, y otras tantas, en compartimentos remotos de sus redes neuronales. Actualmente, vive en Madrid.