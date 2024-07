España, la Armada ‘casi’ Invencible, domina Europa: tres títulos en las últimas cinco Eurocopas

Durante estos días, desde la consecución de la cuarta Eurocopa, la selección española ha recibido una cascada de epítetos, elogios, alabanzas y loas. Y la realidad es tozuda. Los resultados están ahí. En las últimas cinco Euros, La Roja ha alzado la copa en tres ocasiones (2008, 2012 y 2024), cayó en semifinales en la tanda de penaltis en otra (2020, celebrada en 2021 por el COVID 19) y solo en una fue apeada en cuartos de final (2016). Precisamente, fue en esta edición donde acumuló las dos únicas derrotas en los veintinueve partidos disputados por la selección desde 2008.

2008, segunda Eurocopa cuatro décadas después



Tuvieron que transcurrir cuarenta y cuatro largos años para que España consiguiese una nueva Eurocopa, la segunda del palmarés, tras la primera lograda en 1964 en Madrid en la final ante la Unión Soviética (2-1). La selección llegaba a la edición de 2008, celebrada en Suiza y Austria, muy tocada anímicamente tras el varapalo de la eliminación en octavos de final ante Francia en el Mundial de 2006 de Alemania y con un ambiente enrarecido por la exclusión de Raúl de las convocatorias. A Luis Aragonés, el seleccionador nacional, no le tembló el pulso dejar fuera del equipo a toda una leyenda.

Pero, por fin, se derribó el muro de los cuartos de final. Esa barrera infranqueable desde hacía muchas décadas (con la excepción de la Eurocopa de 1984 en la que España se plantó en la final ante la anfitriona Francia y perdió). El rival, Italia, vigente campeona del mundo en esas fechas. Pero se obró el milagro. El partido llegó con empate a cero al final de los 120 minutos y los penaltis decidirían. Iker Casillas fue providencial y gracias a un par de paradas en la tanda clasificó a la selección. Una victoria que sin duda cambió el devenir del futbol español. En ese momento se asistía al nacimiento de su generación de oro.

En semifinales España se paseó ante Rusia (3-0) y ya en la final un solitario gol de Fernando Torres ante Alemania (1-0) dio un merecido título al combinado español, acabando con más de cuatro décadas de sequía.

2012, cara y 2016, cruz



Cuatro años después, en la edición disputada en Polonia y Ucrania en 2012, España completaba un cuatrienio irrepetible con la consecución de la Eurocopa, tras los títulos obtenidos en la Euro de 2008 y el Mundial de 2010 en Sudáfrica. La única selección en la historia que ha encadenado la victoria en Euro-Mundial-Euro. Tras pasar la primera fase como primera de grupo, en cuartos de final el equipo entrenado por Vicente del Bosque eliminó a Francia (2-0) en cuartos de final, acabó con la vecina Portugal (0-0) en la tanda de penaltis en las semifinales y humilló a Italia (4-0) en la final.

Tras un decepcionante Mundial 2014 en Brasil, eliminados en la primera fase al caer estrepitosamente con Holanda (1-5) y Chile (0-2), La Roja afrontaba la edición de la Eurocopa de 2016 en Francia sin ostentar el papel de favorito, a pesar de haber ganado las dos últimas competiciones europeas de selecciones nacionales.

Y el vaticinio se hizo realidad. Si bien España obtuvo el pase a cuartos de final (aunque sumó su primera derrota desde la Eurocopa de 2004 ante Croacia en la fase de grupos), quedó apeada por Italia (0-2), vengándo así los transalpinos su derrota en la final cuatro años antes. Fue la despedida de Vicente del Bosque como seleccionador nacional.

2021, cae en semifinales



De nuevo tras el desencanto del Mundial de 2018 en Rusia en la que otra vez España cayó antes de lo esperado en octavos de final ante los anfitriones (1-1) en la tanda de penaltis, el combinado nacional afrontaba una nueva edición de la Eurocopa, la de 2020 (celebrada en 2021 a causa de la pandemia), disputada simultáneamente en 12 ciudades del Viejo Continente.

Si bien a España le costó arrancar en la competición sumando dos empates en los dos primeros partidos jugados en el estadio de La Cartuja (Sevilla) ante Suecia y Polonia, acabó goleando a Eslovaquia en el último partido de la primera fase, clasificándose como segunda de grupo. España eliminó en octavos de final a Croacia (5-3) en una trepidante prorroga y a Suiza (1-1) en cuartos de final desde el punto fatídico.

La selección entrenada por Luis Enrique se plantaba en las semifinales, pero en esta ocasión la tanda de penaltis fue esquiva e Italia eliminaba al combinado español tras llegar con empate a uno al final de la prórroga. España se despedía del torneo sin haber perdido un solo partido.

Las buenas sensaciones de la Eurocopa de 2020 o de la Nations League de 2021 (La Roja disputó la final de esta novedosa competición ante Francia, cayendo derrotada por 1-2) no se vieron refrendadas en el Mundial de 2022 en Qatar. España volvía a caer en octavos de final ante Marruecos (0-0) en los penaltis. Era el final de Luis Enrique al frente de su polémica etapa en la selección.

2024, tercera Euro en las últimas cinco ediciones



Y se designo a Luis de la Fuente, preparador de la sub’21 hasta ese momento, para ocupar el puesto vacante. Investido seleccionador en diciembre de 2022, afrontó en junio de 2023 la fase final de la Nations League ganándola, después de eliminar a Italia (2-1) en las semifinales y derrotando en los penaltis a Croacia (0-0) en la final.

Refrendado por este último resultado había buenas sensaciones para la Eurocopa de 2024 en Alemania. De hecho, España partía como cuarta favorita para las principales casas de apuestas deportivas, superada por Francia, Inglaterra y Alemania, por este orden. Pero la realidad ha superado con creces la previsión más optimista. En un partido tras otro la selección ha pasado por encima de Croacia (3-0), Italia (1-0) y Albania (1-0), en la fase de grupos. A Georgia (4-1) en octavos de final, a la anfitriona Alemania (2-1) en cuartos de final y a las grandes favoritas Francia (2-1) en semifinales e Inglaterra (2-1) en la final.

Tercera Eurocopa en las últimas cinco ediciones. O lo que es lo mismo, el cuarto entorchado en esta competición, la selección más laureada de la historia. Veinte victorias, siete empates y solo dos derrotas durante el periodo que abarca de la Euro de 2008 a la de 2024. La primera y única selección que ha logrado ganar los siete partidos del torneo. Rodri, elegido mejor jugador del mismo; Lamine Yamal, mejor jugador joven; Olmo, bota de oro y seis jugadores de la selección elegidos para formar parte del once ideal de la Euro (a los tres mencionados se les une Cucurella, Fabian y Nico Williams).

La Roja, la Armada ‘casi’ Invencible.