14 de julio 2024

Después de estar una temporada en el dique seco de la escritura por sentir tal hartazgo de este gobierno filibustero, soez, indigno, corrupto que está destruyendo la solidaridad y el bienestar que teníamos, por mantenerse en la poltrona del poder y de las mamandurrias económicas, que está arruinando el país en su totalidad productiva, mangoneando a su antojo a la justicia, medios de comunicación y todo aquello que le pueda ser ventajoso para ellos, que desde que están en el poder solo han hecho leyes por decreto, unas, han servido para soltar a delincuentes de todo tipo, ridiculizar a los jueces dejando en entredicho su autoridad, otras, para beneficiarse los políticos corruptos y poder seguir en el poder, otras, conformando una deuda externa que Dios sabrá cuantas generaciones tendrán que soportar… En resumen, el muro que anunció que iba a levantar ya lo ha conseguido con el nombre de “progreso”. ¿Para quién el progreso? Para ellos naturalmente. Eso no lo especificó pero lo ha demostrado ampliamente.

Mientras, los ciudadanos de a pie no llegan a fin de mes sin algún quebradero de cabeza, ya sea vía impuestos, inseguridad ciudadana, falta de trabajo, violencia doméstica… La unidad que parecía irse consolidando debió de ser una utopía porque por un puñado de votos (siete nada más) se ha ido rápidamente al garete.

El carácter español per se es tranquilo, bonachón, con gran poder de adaptación, cordial, pero no es tonto ni le gusta que le tomen el pelo, lo malo del momento actual es que gran parte de las personas con derecho a voto, (varias generaciones), debido a los pésimos sistemas educativos que venimos soportando, son unos incultos, sin criterios definidos, aborregados que buscan el dinero fácil y rápido, sensibleros y carentes de valores éticos y morales, se creen lo que el trilero de turno les cuenta, y claro, así nos va.

Por cierto, la alegría futbolística no ha sido bien recibida por independentistas ni por Otegui, dice que no se siente identificado ni por España, ni por el rey, ni por el himno, ni la bandera. Yo me pregunto ¿Si tan a disgusto está por qué no se marcha a otro país? Y los separatistas que también dicen lo mismo, ¿por qué no hacen lo propio? ¡Ah!! Es que la pela es la pela y quieren que se les paguen o condonen la deuda millonaria que han contraído por sus ínfulas idealistas el resto de españoles con nuestros impuestos.

Pero…, en medio de tanta desfachatez gubernamental ha surgido un hecho que debiendo ser lo normal, aparece como insólito. Un seleccionador del equipo español de futbol Luis de la Fuente, hombre honesto, religioso, católico, con principios y valores éticos y morales, ha conseguido unificar a un grupo de jóvenes de muy diferentes procedencias, y como la unión hace la fuerza, se han traído para España la Copa Europea, habiendo ganado todos los partidos consecutivamente hasta alcanzarla, demostrando que con esfuerzo, constancia, trabajo en equipo, solidaridad y buenos modales se puede conseguir lo que uno se proponga.

Lo ideal sería que tanta juventud desnortada tomara ejemplo y se pusieran las pilas para al menos, motu proprio se culturizaran, para poder discernir las verdades de las mentiras, tener criterio definido y no dejarse amedrentar por tanto cafre suelto que anda por ahí.

¡Que Dios nos proteja de tanta ignominia!