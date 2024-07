Ahora que se ha publica la OPE 2024 es el momento ideal para unirse a Opos Time

El pasado 3 de julio, se oficializó la histórica publicación de la OPE 2024, en la cual se ofertan más de 40.000 plazas. Naturalmente, esto ha generado un gran revuelo entre las personas que quieren obtener un puesto de trabajo en el sector público, pero no saben por dónde empezar.

En ese contexto, lo más recomendable es contar con un asesoramiento especializado que ayude a los aspirantes a conocer y entender diversos detalles del sistema de oposiciones español y a seguir un paso a paso que les facilite todo el proceso.

En ese sentido, cabe destacar la labor que lleva adelante Mel Escribano, mediante su comunidad Opos Time. Allí se encuentra disponible valiosa información sobre las oposiciones para la Administración General del Estado, así como de las convocatorias autonómicas y locales.

Trayectoria satisfactoria y exitosa El método desarrollado por Mel Escribano está respaldado por sus más de 10 años de trayectoria en el sector público y sus más de 20 oposiciones aprobadas. Gracias a esta dilatada y satisfactoria experiencia, en la actualidad la experta se dedica a ayudar a otras personas a alcanzar su plaza soñada en la Administración Pública.

Precisamente, ante la reciente publicación de la convocatoria estatal, es el momento oportuno para integrarse a la comunidad privada de Opos Time, ya que los miembros podrán acceder a las actualizaciones de ley, recursos y tutoriales para opositar, un planificador mensual personalizable para organizar el estudio y una carpeta de los exámenes reales.

Todas estas herramientas pueden resultar vitales para triunfar en las oposiciones de la Administración General del Estado y empezar con buen pie en el mundo del sector público. Ahora bien, Mel Escribano menciona que si bien las 40.000 plazas ofrecidas en la OPE 2024 son una magnífica oportunidad para muchos profesionales, también recomienda ampliar los horizontes y considerar otras convocatorias a las que poder presentarse estudiando el mismo temario común.

Oposiciones autonómicas y locales Sobre lo anterior, Mel Escribano indica que es importante considerar las convocatorias de las comunidades autónomas, al igual que las de los ayuntamientos u otras administraciones locales. Dado que España cuenta con más de 8.000 municipios, participar en estas oposiciones representa un aumento sustancial de las probabilidades de obtener una plaza en el menor tiempo, por tener más de una posibilidad de aprobar al presentarse a muchas convocatorias a la vez con estudiando el mismo temario.

Al respecto, la especialista explica que solo en el último año se han convocado más de 47.000 oposiciones en el ámbito local, superando las de carácter estatal. De hecho, Escribano señala que uno de los errores más frecuentes que cometen los aspirantes es limitarse a participar en las oposiciones de la Administración General del Estado, cuando no tienen opción a movilidad, ya que después no pueden aceptar la plaza y deben renunciar a ella. En ese sentido, la profesional explica que para los opositores que SI tienen opción de movilidad la estrategia más inteligente es participar en las oposiciones estatales y además, desplazarse por toda España para opositar en las diferentes comunidades autónomas.

Lo mejor de esta táctica es que en todas las convocatorias se emplea el mismo temario, lo que multiplica significativamente las posibilidades de éxito en menos tiempo. En los resúmenes que ofrece con menos de 150 páginas, 4 de los 5 bloques, es temario común en los diferentes ámbitos.