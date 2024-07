El Equipo Kern Pharma destaca en el Mont Caro

El Equipo Kern Pharma volvió con fuerza a la competición durante la última semana, con actuaciones destacadas en el GP Internacional Torres Vedras – Trofeu Joaquim Agostinho (Portugal, UCI 2.2, 11/07 – 14/07), el Giro dell’Appennino (Italia, UCI 1.1, 14/07) y la Clásica Terres de l’Ebre (España, UCI 1.2, 15/07).





En la recién estrenada carrera tarraconense, el Equipo Kern Pharma brilló en la durísima jornada que concluía con la gran ascensión al coloso Mont Caro. El conjunto navarro dominó los tiempos de la competición, primero con Eugenio Sánchez y Danny van der Tuuk en la complicada aproximación al puerto final y luego con Álex Jaime, que redujo el pelotón a la mínima expresión en las primeras rampas.

Ya en las zonas más duras, la fortaleza de Jorge Gutiérrez dejó el grupo en apenas una decena de unidades, desde donde atacaron Carlos García y José Félix Parra en busca de la victoria. Sus insistentes intentos fueron infructuosos y finalmente fue vencedor el movimiento de Abel Balderstone (CJR). Parra finalizó en la tercera posición del podio, justo por delante de Gutiérrez y García.

“El equipo ha trabajado muy bien durante todo el día, con una actitud inmejorable. Hemos estado en la pelea hasta el final con tres ciclistas, pero ha habido otros con mejores piernas hoy en el Mont Caro, son cosas que ocurren. Toca seguir trabajando así de cara a las próximas carreras”, analiza Mikel Nieve, director deportivo del Equipo Kern Pharma en la Terres de l’Ebre.

El domingo, el Equipo Kern Pharma sumó un nuevo Top-10 de enjundia en el Giro dell’Appennino, una carrera marcada por la dureza de la subida decisiva a la Madonna della Guardia. Allí, tras una gran labor grupal de aproximación, Jon Agirre y Unai Iribar demostraron nivel una vez superadas sus respectivas lesiones para pasar el puerto en el reducidísimo grupo de favoritos.

Un inoportuno pinchazo al final del último descenso dejó a Agirre sin opciones e Iribar se mantuvo en el grupo perseguidor para finalizar en una meritoria 9ª posición en la meta de Génova. Un minuto antes había llegado el ganador Jan Christen (UAD) tras un ataque tempranero.

“El equipo ha vuelto a correr muy bien y unido y sigue una línea ascendente. Iribar y Agirre han mostrado grandes piernas para estar con los mejores en el puerto decisivo. Una lástima el pinchazo, sin el que habríamos contado con más opciones al final”, destaca Mikel Ezkieta, director deportivo del Equipo Kern Pharma, tras la carrera italiana.

De jueves a domingo, el Equipo Kern Pharma peleó sin recompensa en el GP Internacional Torres Vedras. Kiko Galván concluyó entre los diez mejores en las tres primeras etapas. El catalán fue 7º en el prólogo inicial, 4º en el primer sprint y 5º en la ‘repechera’ etapa con final en Torres Vedras. Marc Brustenga, que llegaba con objetivos ambiciosos a tierras portuguesas, sufrió una caída en la contrarreloj que le obligó a no tomar la salida el tercer día, pero no le impidió darlo todo por sus compañeros entre Foz do Arelho y Lourinhã.

En el último parcial, Iñigo Elosegui (18º) y Hugo Aznar (19) cruzaron la meta en el top 20 después de exprimirse en las exigentes rampas del Alto de Montejunto. La general final fue para Aular (CJR).

GP Internacional Torres Vedras – Trofeu Joaquim Agostinho (Portugal, UCI 2.2, 11/07 – 14/07)

Recorrido Prólogo | Turcifal | 11/07 | 8km | 17:00h – 19:15h 1ª etapa | Foz do Arelho – Lourinha | 12/07 | 171km | 12:15h – 16:10h 2ª etapa | Silveira – Torres Vedras | 13/07 | 170km | 11:45h – 15:50h 3ª etapa | Atouguia da Baleia – Alto de Montejuto | 14/07 | 171km | 11:30h – 15:40h

Clasificación final 1. Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA) 13h13’23” 2. Afonso Eulalio (ABTF Beitao – Feirense) a 13” 3. Artem Nych (Sabgal – Anicolor) a 23” … 17. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma) a 2’17” 21. Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma) a 2’48” 33. Martí Márquez (Equipo Kern Pharma) a 4’31” 51. Kiko Galván (Equipo Kern Pharma) a 12’57” 72. Miguel Ángel Fernández (Equipo Kern Pharma) a 27’41” 74. Unai Aznar (Equipo Kern Pharma) a 29’08” Ab. Marc Brustenga

Giro dell’Appennino (Italia, UCI 1.1, 14/07)

Novi Ligure – Genova | 198km | 11:00h – 16:25h 1. Jan Christen (UAE Team Emirates) 4h58’47” 2. Simone Velasco (Astana Qazaqstan) a 56” 3. Diego Ulissi (UAE Team Emirates) m.t. … 9. Unai Iribar (Equipo Kern Pharma) a 1’20” 18. Jon Agirre (Equipo Kern Pharma) a 3’04” 29. Jordi López (Equipo Kern Pharma) a 4’35” 31. Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma) m.t. 32. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) m.t. 74. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) a 13’39”

Clásica Terres de l’Ebre (España, UCI 1.2, 15/07)

Amposta – Mont Caro | 187km | 12:35h – 17:20h 1. Abel Baldestone (Caja Rural – Seguros RGA) 5h06’07” 2. Joan Bou (Euskaltel – Euskadi) a 36” 3. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 41” 4. Jorge Gutiérrez (Equipo Kern Pharma) a 59” 5. Carlos García (Equipo Kern Pharma) a 1’10” 23. Álex Jaime (Equipo Kern Pharma) a 9’06” Ab. Danny van der Tuuk, Eugenio Sánchez