"Bestia": el Lamine Yamal de Noruega

Filmin estrena el próximo martes 23 de julio, en exclusiva en España, la serie deportiva "Bestia", una producción de la televisión pública noruega (NRK) que sigue las andanzas de Elias (Max Campbell) un jugador en etapa juvenil que tiene al alcance de su mano lograr su primer contrato profesional con su club, el Rosenborg. Para ello tendrá que poner a prueba sus valores y su lealtad hacia su amigo y compañero David (Martin Tønder), que también aspira a convertirse en profesional. "Bestia" es la adaptación televisiva de la novela "Bare spille ball" (2018), primera entrega de una trilogía escrita por el ex futbolista profesional Michael Stilson, quien se interpretaba a sí mismo en "Home Ground", la otra serie noruega de fútbol de Filmin.





Según señalan las estadísticas, solo el 0,22% de los chavales que practican el fútbol en Noruega logra convertirse en profesional. "Bestia" sabe captar la presión a la que se ven sometidos los jóvenes, auspiciados por ambiciosos cazatalentos y alentados por el éxito mediático de los pocos que logran alcanzar su sueño. En la serie, Elias tiene poco tiempo para triunfar, pues sus padres están meditando mudarse a otra ciudad. A seis días para el arranque del Campeonato Nacional, sabe que su buen amigo David ha despertado el interés de algunos agentes deportivos. Pero no hay sitio para los dos en el primer equipo del Rosenborg. Cuando David se salta el reglamento interno del club para salir una noche de fiesta antes de un partido, Elias deberá decidir si le traiciona contándole lo ocurrido a su entrenador, allanando su camino hacia el fútbol profesional. La serie además explora las relaciones de Elias con su padre, un hombre alcohólico al que considera un fracasado, y con su novia Mina, cuyas escenas juntos parecen una ensoñación comparadas con la frialdad y dureza de los vestuarios y los campos.

"Bestia" es una serie coescrita por los guionistas Ernst De Geer y Mads Stegger, responsables de "Hipnosis", uno de los últimos éxitos del cine noruego que llegará a los cines españoles en agosto. La serie está dirigida por Ole Sebastian Kåss ("Hjerteslag"). En la trilogía literaria original de Michael Stilson, Elias lograba fichar por un equipo de la Bundesliga alemana, igual que en la vida real Erling Haaland, el futbolista noruego más importante de la década, que abandonó el F. C. Red Bull Salzburgo para fichar por el Borussia de Dortmund en 2020. Es por ello que en Noruega, muchos han comparado la historia de Elias con la de Haaland, actualmente estrella del Manchester City de Guardiola.