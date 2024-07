La Asociación Española de Consumidores alerta de una oleada de mails de phishing relacionados con Apple

En esta última semana, la Asociación Española de Consumidores ha recibido multitud de consultas y avisos de usuarios de Apple que están sufriendo una oleada de mails que buscan la estafa de phishing y que tiene como objetivo cambiar su contraseña y bloquearlos de sus dispositivos.

La estafa se produce con una avalancha de notificaciones del sistema que solicitan al usuario de Apple que restablezca su contraseña de ID de Apple. En algunos casos incluso los usuarios que rechazan este tipo de actuaciones han recibido una llamada telefónica de una persona que dice pertenecer a Apple.

Ante esta situación, desde la Asociación Española de Consumidores recomiendan a los consumidores:

- No contestar ninguno de estos mails ni pinchar en ninguno de los enlaces. - Ante las llamadas de los técnicos no ofrecer ningún dato personal ni información de seguridad como contraseñas o códigos de seguridad - Haz descargas únicamente desde sitios de confianza - Realiza denuncia de estos mails o llamadas tanto a la empresas suplantadas como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como a la Asociación Española de Consumidores para que podamos alertar al resto de usuarios.

Desde la Asociación Española de Consumidores lamentan la total inseguridad que las redes sociales y las tecnologías están teniendo que sólo se combate con una correcta educación digital en la que estamos trabajando en la Asociación Española de Consumidores.

Por último, también lamentan que para las Administraciones Públicas esto no sea un tema de importancia. De hecho, todas las iniciativas que se están haciendo para formar a la ciudadanía se hacen desde instancias privadas y no públicas. Por ello, denuncian el escaso interés para formar en competencias digitales a la ciudadanía por parte de las Administraciones Públicas cuando ellas en muchos casos están obligando a hacer trámites a través de las tecnologías a los consumidores.