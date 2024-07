​Fiat Topolino eléctrico con todas las ventajas de la etiqueta “Cero” para moverse por las calles del centro

Vuelve el mito. Entre 1936 y 1955, el Fiat 500 “Topolino” (“ratoncito” en italiano), apodado así por su tamaño, sus formas y la posición de los faros delantero, fue todo un fenómeno en el mundo europeo del automóvil. Su tamaño compacto, sus dos plazas con opción a una tercera detrás y su precio asequible dieron con la tecla. Fue el primer automóvil para muchas personas. En España, incluso dio nombre a las “Chicas Topolino”, una tribu urbana de los años 40 y 50, formada por mujeres jóvenes, sofisticadas y siempre a la moda. Las “fashion victims” del momento.



Fiat vuelve su mirada a ese modelo mítico, del que toma los elementos más esenciales de su filosofía, como las dimensiones reducidas ideales para las calles estrechas de las urbes del Viejo Continente, su diseño simpático y su precio asequible, para llevar el concepto Fiat Topolino a nuestra época, con el plus de la movilidad eléctrica, en lugar de su legendario motor gasolina de 569 cm3. Lo primero que llama la atención al ver la nueva generación del Fiat Topolino es su estilo desenfadado, alegre y contemporáneo, pero con un toque vintage. Los cromados, de los faros redondos y los paragolpes delantero y trasero recuerdan inmediatamente al Topolino de 1936 y a sus ilustres sucesores de los años 50: los Fiat 500 y 600 clásicos. Una sensación que evocan también detalles como la forma de la zaga y los faros traseros.



La practicidad es la idea que ha guiado al equipo de diseño de Fiat al crear el Topolino de nuestros días. Con un motor 100% eléctrico con todas las ventajas de la etiqueta “Cero” para moverse por las calles del centro, ofrece una autonomía de 75 Km, más que suficiente para la gran mayoría de los trayectos urbanos. Su velocidad punta de 45 Km/h está en línea con los límites de 30 Km/h, convive de la forma más amable con las bicicletas de nuestras ciudades. También se ha trabajado especialmente el tiempo de carga, que puede llegar hasta el 100% en menos de cuatro horas. Su homologación como cuadriciclo hace posible conducirlo a partir de los 15 años.



Para la comercialización del Fiat Topolino, la marca ha lanzado un proceso de venta totalmente online que destaca tanto por su sencillez como por su seguridad y transparencia. Con una interfaz inspirada en las webs de comercio electrónico, la experiencia es fácil y accesible. En todo momento, se puede resolver cualquier tipo de duda con la información presente en la página, el configurador 3D o el respaldo del equipo de ventas. Se puede incluso definir la financiación y realizar el pago inicial. Por primera vez, se ofrece un seguimiento paso a paso desde el momento del pedido hasta la entrega a domicilio por medio de la web, el correo electrónico y el contacto con el personal de Fiat. Topolino desde 54€ al mes en 35 cuotas. Entrada: 2.999,00€. Última cuota: 6.279,16€. TIN: 4,99%. TAE: 6,67% Importe: 7.163,19€. Plazo: 36 meses.



La frase del periodista «Un coche no es un clásico sólo porque es viejo. Para ser un clásico, un coche tiene que decirnos algo de su tiempo»– James May