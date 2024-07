Qué coche comprar

Las ventas de coches nuevos llevan cuatro años sin llegar al millón de matriculaciones en España: 2023 cerró con 949.359 que representaron un crecimiento del 16,7%. En 2024 y tras los seis primeros meses, probablemente se llegue a ese millón de unidades, aunque desde diversos organismos como FACONAUTO, asociación que agrupa a los concesionarios, ven con preocupación como el canal de las ventas a particulares, el más rentable, va en retroceso. Lo ocurrido en junio nos pone en alerta, ya que es un mes que suele venir marcado por un repunte de las ventas en este canal, al quererse llevar el coche nuevo a las vacaciones.

Uno de los motivos de este estancamiento en las compras de las familias es la incertidumbre que tienen los ciudadanos sobre qué coche comprarse. Las diferentes tecnologías a las que pueden acceder hoy día (híbrido, híbridos enchufables, eléctricos, Mild Hybrid…) desconciertan a la mayoría que tienen dudas hasta de las famosas etiquetas medioambientales.

Ni que decir que el tema de los precios echa para atrás, pero también todo lo referente a las ayudas económicas por parte del Gobierno y los Ayuntamientos para la movilidad sostenible.

Una encuesta realizada por el “Observatorio RACE de Conductores” entre más de 3.000 españoles desvela cuál es su intención de compra en 2024, si es que la hay, cuáles son sus motivaciones y cuál sería su elección final, y la primera conclusión es que el 68% de los encuestados no cambiarán de vehículo en 2024. Solamente el 18,3% afirma que sí lo hará en los próximos 12 meses: de ellos, el 42,1% elegirá un coche nuevo y el 30,9% acudirá al mercado de segunda mano. El resto aún no lo tiene decidido.

El estudio también refleja que el 22% se decantará por un híbrido no enchufable, pero lo cierto es que las nuevas tecnologías no acaban de despegar.

Ante esta situación lo mejor es acudir a fuentes que ayuden en la compra de ese futuro coche y probar el vehículo elegido: todos los concesionarios ofrecen esa opción. También hacer cálculos sobre el uso que se le va a dar al coche: sobre todo ciudad, el 100% híbrido o el eléctrico es perfecto; muchos kilómetros al año, el diésel sigue siendo la mejor opción y actualmente hay muchas alternativas con etiqueta ECO; que a diario sus trayectos son cortos y viaja de vez en cuando, un PHEV. O si quiere una opción más económica, pero que le asegure poder entrar siempre a las ciudades, una gasolina con una batería de 48 V.