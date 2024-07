La Dra. Cecilia Arthur ofrece un tratamiento láser innovador para reducir papada

La papada o acumulación de grasa debajo del mentón puede ser un problema estético difícil de abordar con métodos tradicionales. Por ello, es importante encontrar una opción efectiva y mínimamente invasiva para reducir la papada y mejorar la apariencia del rostro. En este sentido, la especialista en medicina estética Dra. Cecilia Arthur ofrece una solución innovadora y eficaz para renovar, tensar y esculpir el cuello mediante el uso del Klaser Blue. Este tratamiento promete resultados sorprendentes e inmediatos, sin la necesidad de someterse a procedimientos quirúrgicos.

¿En qué consiste el tratamiento de reducción de papada con Klaser Blue? El K-laser Blue Derma es una tecnología láser avanzada diseñada para reducir papada de manera efectiva y segura. Este dispositivo utiliza una luz azul de alta intensidad que penetra en las capas de la piel, favoreciendo la producción de colágeno y elastina, dos componentes esenciales para mantener la firmeza y la elasticidad de los tejidos. Durante el tratamiento, el láser se aplica directamente sobre la zona de la papada, donde su energía térmica disuelve las células de grasa subcutánea y estimula el metabolismo celular. Además, el Klaser Blue ayuda a tensar y reafirmar la piel, proporcionando un contorno facial más definido y juvenil.

En este marco, las sesiones pueden durar entre 1 hora y media y 2 horas, mientras que el tiempo de recuperación es mínimo, permitiendo a los pacientes retomar sus actividades diarias rápidamente. A su vez, el tratamiento es prácticamente indoloro y los resultados son visibles desde la primera sesión, lo que lo convierte en una gran opción para quienes buscan mejorar su apariencia sin someterse a una cirugía.

Beneficios de la reducción de papada con Klaser Blue El tratamiento con K-laser Blue Derma para reducir papada ofrece numerosos beneficios que lo distinguen de otros métodos. En primer lugar, al ser un procedimiento no invasivo, elimina los riesgos y el tiempo de recuperación asociados con la cirugía. Estas características lo hacen ideal para las personas que desean evitar los procedimientos quirúrgicos y las posibles complicaciones que estos pueden traer aparejadas.

Por otra parte, los pacientes suelen notar una reducción notable de la papada y una mejora en la firmeza de la piel casi de inmediato. Esto se debe a que el Klaser Blue actúa mediante la absorción de la hemoglobina y la melanina, licuando la grasa de la papada, sin producir molestias ni daños en los tejidos. Finalmente, al no requerir anestesia general ni incisiones, esta técnica es rápida, 100% segura y no deja cicatrices.

En este aspecto, la Dra. Cecilia Arthur cuenta con más de 12 años de experiencia en medicina estética, por lo que los pacientes que busquen reducir la papada podrán sentir la confianza de ser atendidos por una profesional cualificada.