5 Joyas ocultas para un verano sin multitudes

Con la llegada del verano, 365 sábados viajando invita a explorar destinos poco conocidos que ofrecen experiencias auténticas y únicas, perfectas para quienes buscan alejarse de las multitudes y disfrutar de destinos que aún se consideran joyas escondidas.

Descubriendo joyas escondidas este verano con 365 sábados viajando Con el verano en pleno apogeo, es el momento ideal para buscar destinos de viaje menos masificados que permitan explorar con tranquilidad. 365 sábados viajando, el blog dedicado a inspirar a los viajeros amantes de destinos exóticos y poco masificados, presenta una selección de lugares que prometen una escapada inolvidable lejos de las multitudes.

Isla de Amorgos, Grecia Ubicada en las Cícladas, la isla de Amorgos es un destino repleto de playas cristalinas, senderos escarpados y una atmósfera serena. Aún no tan explotada como las famosas Santorini o Mykonos, por lo que este es el momento idóneo para viajar a una isla griega sin las típicas aglomeraciones que suelen acompañar a las más célebres de las islas Cícladas. Conocida por sus aguas turquesas y paisajes montañosos, Amorgos es un refugio ideal para quienes buscan tranquilidad y belleza natural. Se puede acceder en ferry desde Atenas o Santorini. Entre los lugares imprescindibles para visitar se encuentran el Monasterio de Panagia Hozoviotissa, las playas de Agia Anna y Maltezi, y las tabernas locales donde disfrutar de la auténtica cocina griega.

Gijón, España Esta propuesta no requiere salir de la península. Esta encantadora ciudad costera en Asturias combina playas hermosas, una rica cultura, una vibrante vida local y una gastronomía que deleitará tanto a los paladares más exigentes como a los que disfrutan de generosas porciones ¡siendo el cachopo un gran exponente! Con playas como San Lorenzo y Poniente, y una historia reflejada en su casco antiguo, Gijón ofrece una experiencia completa lejos de las multitudes que suelen optar por destinos más famosos con los que Gijón puede rivalizar de igual a igual. Los autores del Blog, en su artículo sobre la ciudad, recomiendan visitar el Jardín Botánico Atlántico y el Museo del Ferrocarril, pero sobre todo disfrutar de las experiencias únicas que solo en Gijón se pueden vivir, como aprender a escanciar un vaso de sidra y deleitarse con los platos más típicos y sabrosos de la gastronomía asturiana en una sidrería local como la Casa Trabanco.

Laos, Sudeste Asiático Conocido por su tranquilidad y paisajes impresionantes, Laos es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y la cultura que buscan unas vacaciones tranquilas sin visitar lugares junto a miles de personas. Desde las cascadas de Kuang Si hasta la meseta de Bolaven, en el Blog de 365 Sábados Viajando se puede encontrar una completa guía de Laos ofrece una rica herencia cultural y maravillas naturales. En Luang Prabang, una experiencia imperdible es observar a los monjes al amanecer mientras recorren las calles de la ciudad recogiendo ofrendas en una tradición conocida como Tak Bat. Además, la ciudad está repleta de templos majestuosos y mercados nocturnos vibrantes. En Vang Vieng, una de las actividades más populares es hacer tubing en el río Nam Song, una experiencia que combina aventura y paisajes espectaculares. También se recomienda descender el río Mekong en una canoa y explorar las fascinantes cuevas de la región.

Bolivia, Sudamérica Bolivia es un país con una mezcla única de paisajes surrealistas, historia rica y culturas indígenas vivas. Desde el Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo conocido por sus icónicas fotos de reflejos y mil perspectivas, hasta el impresionante Lago Titicaca y las majestuosas montañas de los Andes, ofrece una variedad de paisajes y experiencias culturales. En La Paz, la capital más alta del mundo, se puede interactuar con los nativos en mercados como el de las brujas, donde se venden objetos tradicionales y se pueden explorar creencias ancestrales. Navegar por el Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, es otra experiencia imperdible. Además, descubrir la vibrante cultura de Sucre y Potosí, ciudades donde la historia colonial y las tradiciones indígenas se entrelazan, enriquece aún más la experiencia en Bolivia y la sitúa como una joya escondida que explorar en el continente americano.

Corea del Sur, Asia Un país donde la modernidad se mezcla con la tradición, ofreciendo desde rascacielos en Seúl hasta templos antiguos en la naturaleza. Corea del Sur es ideal para quienes buscan experiencias similares a las de Japón sin las grandes multitudes. Con montañas, playas y templos históricos, Corea del Sur es un destino diverso y fascinante. Es el destino escogido por 365 Sábados Viajando para este verano, viajando con su bebé de 9 meses. Se puede llegar en avión a Seúl y usar el eficiente sistema de trenes para desplazarse por el resto del país. Se recomienda visitar el palacio Gyeongbokgung y aprovechar a vestirse con el traje tradicional, el Hanbok, explorar la isla de Jeju y sumergirse en la cultura del K-pop y la tecnología en Seúl.

Estos destinos poco masificados no solo ofrecen una experiencia de viaje diferente y enriquecedora, sino que también permiten a los viajeros integrarse genuinamente en las culturas locales y descubrir la auténtica belleza de cada lugar. En un momento donde el turismo masificado genera controversias, estos destinos representan una oportunidad para escapar de las multitudes y disfrutar de experiencias más auténticas. Para más consejos de viaje e inspiración, explorar 365 sábados viajando y unirse a una comunidad de viajeros apasionados que descubren las últimas joyas escondidas del mundo.