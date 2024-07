Nuevo Defender OCTA. El modelo más resistente, más lujoso y con más prestaciones de la imparable familia 4x4

El modelo OCTA, impulsado por un motor V8 biturbo Mild-hybrid de 4,4 litros, es el Defender más extremo y potente de la historia, con 635 CV y hasta 750 Nm de par que le permiten pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 4,0 segundos. Los componentes del chasis, totalmente revisados y dotados de tecnología innovadora, incluida la suspensión 6D Dynamics, permiten llevar sus prestaciones dinámicas a un nivel nunca visto.



El aspecto exterior es más atrevido y robusto, y le aporta un carácter único. Se ha elevado la altura de conducción, se ha aumentado la anchura y se han ampliado los pasos de las ruedas para dotarlo de una presencia extraordinaria. Los paragolpes rediseñados mejoran los ángulos de ataque y salida, mientras que la robusta protección de la parte inferior anima a los conductores a explorar terrenos exigentes. Además, ofrece la mayor capacidad de vadeo de cualquier Defender hasta la fecha: hasta un metro de agua.

Mark Cameron , Managing Director de Defender, declaró: “Con el nuevo Defender OCTA hemos podido desarrollar todo el potencial del Defender. Es la definición pura de amplitud de prestaciones y un reflejo de lo que podemos lograr utilizando las mejores tecnologías y aprovechando el talento de la división de ingeniería. Su potente motor V8, la innovadora tecnología de suspensión 6D Dynamics, sus exquisitos acabados y sus detalles únicos lo convierten en un vehículo extraordinario, increíblemente robusto y, por ello, sumamente codiciado”.

El nombre del nuevo Defender OCTA se inspira en el mineral más resistente y deseado de la Tierra, el diamante, y en la forma octaédrica que le confiere un aspecto y una durabilidad sin igual. Esta forma también ha servido como inspiración del nuevo gráfico distintivo, que lo convierte en el buque insignia de Defender: robusto y resistente y, a su vez, sorprendente, único e inigualable.

Los Defender OCTA incluyen un gráfico de diamante, formado por un diamante negro brillante dentro de un disco de titanio mecanizado y arenado, en los paneles con distintivo gráfico.

El lujo robusto del Defender OCTA tiene su máximo exponente en el Defender OCTA Edition One, que estará disponible durante el primer año de producción. Ofrece elementos especialmente seleccionados, acabados en el exclusivo color Faroe Green con interior de poliuretano UltrafabricsTM Khaki y Ebony con tejidos impresos en 3D sin costuras, nuevos detalles de fibra de carbono laminada y llantas de aleación forjadas de 20 pulgadas con opción todoterreno o neumáticos avanzados todoterreno de diseño exclusivo.

Un rendimiento sin parangón

El nuevo Defender OCTA aporta un rendimiento inigualable a la familia Defender. Impulsado por un motor V8 biturbo Mild-hybrid de 4,4 litros y 635 CV, combinado con una transmisión automática de ocho velocidades con marchas largas y cortas, es el Defender más potente y extremo diseñado hasta la fecha. El nuevo Defender OCTA puede alcanzar una velocidad de hasta 250 km/h cuando se configura con llantas ligeras de 22 pulgadas y neumáticos para todas las estaciones.



Con 750 Nm1 de par (hasta 800 Nm con el modo Dynamic Launch activado) adaptado para ajustarse al extraordinario rendimiento todoterreno del vehículo, el nuevo Defender OCTA es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 4,0 segundos, mientras que el par máximo se puede alcanzar desde solo 1.800 rpm hasta casi 6.000 rpm para una conducción excepcional.

Prestaciones y durabilidad extraordinarias

Las prestaciones dinámicas del nuevo Defender OCTA superan las de cualquier otro Defender: incorpora, por primera vez en un Defender, la tecnología de suspensión 6D Dynamics interconectada hidráulica, además de importantes cambios en el hardware y la geometría. Cuenta con un diseño único que hace la conducción tan divertida en carretera como en superficies todoterreno sin sacrificar ningún aspecto.

El Defender OCTA cuenta con 28 mm más de altura y 68 mm más de anchura que le proporcionan estabilidad y una mayor altura de la parte inferior. Se han actualizado algunos componentes de la suspensión para garantizar un nivel de fiabilidad y control extraordinario en cualquier terreno —con articulación máxima de ejes en superficies todoterreno y balanceo reducido en carretera—, entre los que se incluyen triángulos más robustos y más largos, y amortiguadores activos especiales con acumuladores independientes. También incluye discos de freno delanteros de 400 mm actualizados con pinzas Brembo y ofrece la relación de giro más rápida de la familia Defender, que garantiza respuestas inmediatas y precisas.

Dado que el equipo se sumergió en un mundo de prestaciones y resistencia sin precedentes con la creación del Defender OCTA, fue necesario crear un programa de pruebas y desarrollo personalizado compuesto por más de 13.960 pruebas adicionales, incluidas las de durabilidad en superficies todoterreno a alta velocidad y durabilidad en carretera a alta velocidad.

Jamal Hameedi, Director de SVO de JLR, declaró: “Nuestros especialistas en altas prestaciones han logrado lo imposible con el Defender OCTA; han trabajado sin descanso durante los últimos tres años para crear el Defender más resistente de la historia, con independencia de la superficie en la que se conduzca. Han rediseñado componentes de todo el vehículo para garantizar que el Defender OCTA sea el compañero perfecto de aventura en cualquier lugar del planeta”.

La red avanzada de amortiguadores semiactivos continuamente variables de interconexión hidráulica elimina casi por completo el balanceo y el cabeceo en carretera, y el sistema 6D Dynamics aporta una comodidad y un refinamiento sin precedentes en la familia Defender.



En terrenos exigentes, el 6D Dynamics aumenta la articulación de los ejes y permite superar obstáculos aún más extremos, por lo que los clientes podrán aventurarse a descubrir lugares inexplorados con la mayor comodidad.

Los modos de conducción mejorados permiten aprovechar al máximo las prestaciones del nuevo Defender OCTA, que puede detectar de forma automática en qué superficie se está conduciendo y optimizar los ajustes dinámicos en consecuencia. Además del modo Comfort de serie, el modo Dynamic ofrece una experiencia en carretera sin precedentes, centrada en el rendimiento, y permite ajustar la configuración de la dirección, el acelerador y la suspensión del vehículo simplemente pulsando el botón transparente del logo del volante.

Una pulsación larga de este mismo botón sirve para acceder al modo OCTA, el primer modo de conducción todoterreno específico de Defender que se centra en el rendimiento. Se ha desarrollado específicamente para garantizar un nivel inmejorable de control y de confianza del conductor. El modo OCTA también incluye el modo de activación para superficies todoterreno, que proporciona una aceleración óptima en superficies menos firmes. Además, si se combina con los ajustes de control de tracción más suave (TracDSC o DSC desactivados), también ofrece una calibración del ABS en superficies todoterreno única que garantiza un rendimiento inmejorable de los frenos también en las superficies menos firmes.

Si lo que desea es realizar maniobras todoterreno más técnicas, el conductor seguirá disponiendo de los diferentes modos Terrain Response característicos de los Defender, que ofrecen calibraciones específicas para arena, barro, surcos, hierba, gravilla, nieve y roca, así como de ayudas al conductor para superficies todoterreno como ClearSight Ground View, que vuelve el capó transparente para mejorar la visibilidad y la seguridad en las rutas menos transitadas.

Exterior atrevido

La imponente presencia y el aspecto todoterreno del Defender tienen su máximo exponente en el Defender OCTA. Cuenta con neumáticos de 33 pulgadas de diámetro, los más grandes jamás montados en un Defender, incluido un neumático todoterreno avanzado Goodyear desarrollado específicamente para el modelo OCTA. Esta incorporación ha requerido ampliar los pasos de rueda, que complementan la carrocería delantera optimizada para superficies todoterreno con diseños únicos de parrilla que permiten un mayor flujo de aire bajo el capó; un nuevo paragolpes trasero que incluye un sistema de escape activo de cuatro salidas, una robusta protección de la parte inferior que incluye un cárter delantero de aleación de aluminio con acabado en tono Graphite y puntos de recuperación expuestos delanteros y traseros con acabado en Phosphor Bronze.



La paleta de colores del Defender OCTA incorpora dos nuevos acabados metálicos premium, Petra Copper y Faroe Green, además del Carpathian Grey y el Charente Grey, y todos los modelos Defender OCTA presentan techo y portón trasero en contraste en color Gloss Narvik Black. Los clientes pueden personalizar aún más su vehículo con un nuevo film protector mate que ayuda a proteger la carrocería en entornos difíciles, además de añadir un aspecto sofisticado que destaca su característica silueta y su aspecto elegante.

El color Faroe Green solo está disponible para vehículos Defender OCTA Edition One, al igual que los detalles de fibra de carbono laminada. Este característico acabado, que incluye materias primas recicladas, se utiliza en la inscripción del capó, alrededor de las rejillas de ventilación y de la ventilación del capó, y en los respaldos de los asientos delanteros y el contorno de la consola central.

El diseño y las prestaciones del nuevo Defender OCTA se mejoran y se amplían gracias a los accesorios opcionales exclusivos, como una toma de aire elevada doble —diseñada específicamente para este vehículo— con detalles de fibra de carbono laminada o un kit de instalación de cabestrante para las aventuras todoterreno más atrevidas.

Interior atractivo y envolvente

Los elementos cuidadosamente seleccionados del interior del nuevo Defender OCTA lo distinguen del resto. Se puede elegir entre dos opciones de poliuretano UltrafabricsTM de gran resistencia, que es un 30 % más ligero que la piel tradicional. El acabado de los asientos, bitono Khaki y Ebony con un sencillo acabado en tejido impreso en 3D sin costuras, es estándar en los Defender OCTA Edition One.

En cuanto al Defender OCTA, el acabado interior de serie es una nueva piel semi-anilina Burnt Sienna con tapicería KvadratTM en color Ebony. Opcionalmente, los Defender OCTA pueden elegirse con poliuretano UltrafabricsTM en color Light Cloud y Lunar, o con piel semi-anilina en tono Ebony.

La primera fila del Defender OCTA incluye asientos Performance totalmente nuevos con mayor refuerzo en el respaldo y reposacabezas integrados. La estrecha vinculación del Defender con la música se refleja en la inmersiva tecnología de audio Body and Soul Seat, que estará disponible por primera vez en un Defender. Esta tecnología se ha desarrollado en colaboración con expertos del sector musical de SUBPAC y la Universidad de Coventry, y permite al conductor y al pasajero de la fila delantera no solo oír la música, sino también sentirla. Los ocupantes también disponen de seis programas de bienestar para relajarse o mejorar las respuestas cognitivas cuando están en marcha, dependiendo de cuál sea su preferencia.

La cartera de pedidos del nuevo Defender OCTA se abrirá oficialmente el 31 de julio, y contará con un precio indicativo a partir de 145.300 £ en Reino Unido. El nuevo Defender OCTA Edition One, que estará disponible durante el primer año de producción, tendrá un precio indicativo a partir de 160.800 £ en Reino Unido. La nueva estrella todoterreno de alto rendimiento se presentará al público de forma dinámica en el Goodwood Festival of Speed (del 11 al 14 de julio de 2024).

La frase del Campeón del Mundo "Si llegué a la meta es porque no vine conduciendo al limite”.-Colin McRae