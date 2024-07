Hack by Security, cursos de seguridad informática y hacking para 2024

Debido a la importancia que tienen los sistemas informáticos en el desarrollo de cualquier organización, los perfiles con conocimiento sobre ciberseguridad y protección de datos son muy requeridos hoy en día.

En ese contexto, Hack by Security ofrece varios programas de formación en seguridad informática, con el objetivo de asegurar la integridad y confidencialidad de la información. Una de las novedades de la academia es el bootcamp de Ciberseguridad Defensiva y Ofensiva que se llevará a cabo de forma telepresencial en directo.

¿En qué consiste el bootcamp de Ciberseguridad Defensiva y Ofensiva de Hack by Security? El bootcamp de Ciberseguridad Defensiva y Ofensiva disponible en la academia online Hack by Security, permite aprender sobre diferentes ámbitos del hacking ético y la securización de sistemas. Este curso dará inicio el próximo 11 de octubre y su finalización está prevista para el mes de marzo de 2025. Por lo tanto, serán 104 horas de sesiones en formato telepresencial en directo a cargo de reconocidos profesionales.

A través de este programa, los alumnos pueden acceder a diversos retos de ciberseguridad, cursos de scripting con Bash, scripting con Python, metasploit y sesiones de orientación con la guía de Pablo González. El resto del cuerpo docente lo componen Fran Ramírez, Álvaro Núñez-Romero, Ángel A. Núñez, Ana Isabel Corral, Rafa Sánchez, Carmen Torrano, Álex Amorín, Valentín Martín, Daniel González, Abraham Romero Cid y José Luis Martínez.

Por otra parte, los asistentes del bootcamp tendrán 2.000 Tempos de MyPublicInbox, además de que recibirán los libros de Metasploit para Pentesters Gold Edition y Ethical Hacking 2ª Edición de 0xWord.

¿A quiénes va dirigido el bootcamp de Ciberseguridad Defensiva y Ofensiva? El bootcamp creado por Hack by Security está dirigido a recién licenciados en ingeniería informática con el deseo de enfocar su carrera profesional en el hacking ético y el pentensting. De igual manera, los perfiles que ya se encuentran trabajando y requieren un nivel de especialización mayor, así como los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pueden aplicar a este programa de formación telepresencial en directo.

Entre los requisitos para realizar el curso se incluyen aptitudes y conocimientos básicos previos sobre redes informáticas, sistemas operativos GNU/Linux, entornos de visualización e informática. Una de las ventajas de esta modalidad es que las sesiones quedan grabadas para visualizarlas posteriormente, por lo que quienes no pueden conectarse por algún motivo pueden aprender a su ritmo mirando el material después.

En vista del creciente número de ciberataques y la sofisticación de los mismos, el bootcamp de Ciberseguridad Defensiva y Ofensiva de Hack by Security ofrece contenidos para dominar los programas de ciberseguridad. Para alcanzar la certificación digital del curso telepresencial en directo, los participantes deben completar el bootcamp y superar la evaluación con la calificación mínima de corte.