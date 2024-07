‘Menas’: de qué países proceden, qué motivos les llevan a dejar sus casas, cómo se realiza su acogida

En los últimos años, España ha visto un aumento significativo en el número de menores extranjeros no acompañados (‘menas’). Hasta octubre de 2023, se registraron 10.738 menores en esta situación en el país, un incremento del 221,4% desde 2015. Este fenómeno plantea importantes desafíos para el sistema de acogida y la integración de estos menores, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que llegan a España en busca de un futuro mejor.





Procedencia de los menores

La mayoría de los ‘menas’ provienen de países del Magreb, especialmente Marruecos y Argelia, así como de zonas de conflicto como Siria y Afganistán. La violencia, la pobreza extrema, la falta de oportunidades y la persecución en sus países de origen son las principales razones que impulsan a estos jóvenes a emprender el peligroso viaje hacia Europa.

Motivos para dejar su país

Estos menores huyen de situaciones de violencia y conflicto, en busca de seguridad y mejores oportunidades. Muchos enfrentan persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, o pertenencia a determinados grupos sociales. Además, la pobreza extrema y la falta de acceso a la educación y la salud son factores determinantes que los llevan a abandonar sus hogares.

Proceso de acogida

España ha establecido más de 1.200 centros de acogida para ‘menas’, distribuidos por todo el territorio nacional. Las comunidades autónomas con mayor número de menores acogidos son Canarias, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El proceso de acogida cubre su alojamiento, alimentación, educación y asistencia sanitaria. Los costes de estas acciones son financiados por el Gobierno central, las comunidades autónomas, la Unión Europea y diversas organizaciones no gubernamentales.

El proceso de acogida comienza con la identificación y registro del menor, seguido de una evaluación de sus necesidades específicas. Posteriormente, se les asigna a un centro de acogida donde reciben apoyo integral que incluye educación, atención médica y psicológica, y formación profesional. La integración social es uno de los objetivos clave, aunque el sistema enfrenta continuos desafíos debido al aumento constante en el número de menores.

En otros países de la UE

En el contexto europeo, España se sitúa entre los países que más ‘menas’ reciben, ocupando la quinta posición. Alemania, Austria, Países Bajos y Bulgaria encabezan la lista. Alemania, el país que más ‘menas’ acoge, ha implementado programas específicos de integración y formación profesional, así como políticas de reunificación familiar para mejorar la situación de estos menores.

Impacto social y político

La llegada de ‘menas’ también tiene un impacto significativo en la opinión pública y en el ámbito político. La gestión de estos menores se ha convertido en un tema central en los debates sobre inmigración y políticas sociales en España. Mientras algunos sectores abogan por una mayor integración y apoyo a estos jóvenes, otros expresan preocupaciones sobre los recursos disponibles y la capacidad de las comunidades para manejar el creciente número de menores. La colaboración entre administraciones, ONGs y la sociedad civil es crucial para abordar estos desafíos y promover una convivencia armoniosa.

Experiencias y testimonios

Las historias personales de estos menores reflejan la complejidad y las dificultades de su viaje y adaptación. Testimonios de jóvenes que han logrado integrarse y avanzar en su educación y formación profesional subrayan la importancia de un sistema de acogida eficaz y humano. Estos relatos no solo destacan las adversidades que enfrentan, sino también su resiliencia y determinación para construir un futuro mejor.

La gestión y la integración de los ‘menas’ en España requieren un enfoque continuo y adaptativo para asegurar que estos jóvenes tengan las oportunidades y recursos necesarios para construir un futuro mejor. Las políticas efectivas y el apoyo integral son esenciales para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta este fenómeno migratorio.