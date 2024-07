Financiación para autónomos y empresas

Servicio BEST OFFER : Solución innovadora de liquidez para todo tipo de autónomos y pymes.

Son muchos los autónomos y pymes que trabajan con empresas o entes públicos y ven como les pagan sus facturas a más de 30 días, obligándolos a tener que acceder a la financiación bancaria para poder subsistir y atender a sus compromisos de pago ordinarios; como son los pagos de nóminas, proveedores, Hacienda y Seguridad Social.

"La falta de liquidez, como también la falta de financiación, suelen ser problemas que se encuentran los empresarios en su día a día". Principalmente, se da esta circunstancia en emprendedores y en pymes que quieren crecer, pero no disponen de los avales necesarios requeridos por los bancos, pero la casuística es muy amplia.

Para ellos, diversificar y acudir a vehículos de financiación alternativa sostenible, es decir, "con los menores costes financieros posibles", es vital y, para su suerte, hoy día es mucho más accesible de lo que era en la pasada crisis financiera del 2007-2008 donde apenas había competencia y los costes de la financiación eran muy elevados haciendo que se usara solo en situaciones límite.

En COAN CFC se ofrece, para todos los autónomos y empresas que quieran descontar pagarés o anticipar facturas y no tengan tiempo para buscar la mejor opción fuera de circuito bancario, su intermediación profesional e independiente con los principales operadores financieros presentes a nivel nacional, con los que fomentan la libre concurrencia competitiva. También se le presta al cliente de un asesoramiento continuo durante la tramitación del servicio BEST OFFER hasta el momento de la verificación del ingreso de los fondos en la cuenta bancaria de la empresa, siendo en ese momento, cuando habrá de pagar la tarifa correspondiente por la intermediación en función de si el cliente es autónomo o es sociedad mercantil.

En caso de que se quiera descontar una remesa de pagarés, se podrán anticipar tanto pagarés a la orden, pagarés no a la orden, pagos domiciliados e incluso pagarés a la orden endosados, siempre y cuando se aporten las correspondientes facturas, para justificar que el trabajo ha sido realizado o el servicio se ha prestado correctamente.

En el servicio BEST OFFER, únicamente se estudia la solvencia de la empresa, UTE, ente público u oficial a la que se emite la factura y el coste financiero de su anticipo dependerá de cada operador financiero y del plazo de pago de la misma (mínimo 30 días, máximo 180 días para grandes firmas o UTE`S).

Para poder probar el funcionamiento del servicio BEST OFFER solo se precisaría mandar un correo electrónico a financiacion@coanconsultoria.es con la copia de la factura o facturas emitidas pendientes de cobro adjuntando también la copia de los pagarés correspondientes, en su caso, y en el plazo de 24 / 48 h se le indicará sin ningún coste ni compromiso si se podrían anticipar, y en caso positivo, las dos o tres mejores opciones conseguidas, para la libre selección.

El servicio de BEST OFFER, además de para uso por emprendedores y empresas en crecimiento, para conseguir liquidez, también puede ser de ayuda para muchas empresas que todavía no han conseguido superar los momentos convulsos que ha tocado vivir en esta década (Crisis del COVID, Crisis energética y de suministros generada por la Guerra de Rusia VS Ucrania, inflación y subida de costes en las materias primas, etc.) pero que siguen queriendo continuar su actividad y que generan empleos y riqueza en el país, por eso, también está destinado a "empresas con incidencias bancarias" para ayudar a regularizar su situación; "empresas con deudas con Hacienda o Seguridad Social en periodo voluntario de pago" para ponerles al día lo antes posible y evitar que puedan incurrir en insolvencia provisional, o incluso para "empresas en crisis", en especial, empresas en reestructuración, preconcurso o incluso en concurso de acreedores para intentar ayudar a garantizar la viabilidad del mayor número de empresas viables.

Este es el servicio denominado, “BEST OFFER”, un servicio innovador, universal, ágil y accesible, capaz de adaptarse a multiples situaciones de falta de liquidez y que pretende ayudar a que ningún proyecto empresarial viable se quede en el camino porque "los autónomos y las pymes son el motor de cualquier economía".

Para ampliar información se pueden visitar la web www.coanconsultoria.es