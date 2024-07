Conocer los vinos de segundo año de Marqués de la Concordia Family of Wines

Marqués de la Concordia Family of Wines, grupo bodeguero emblemático, invita a los amantes del vino a embarcarse en un viaje sensorial único a través de sus excepcionales vinos de segundo año: Marqués de la Concordia Rioja Santiago Segundo Año, Paternina Banda Azul y Lagunilla Segundo Año.

Tres vinos de segundo año que representan lo mejor de la tradición vitivinícola riojana. Una apuesta por la frescura, la elegancia y la tipicidad, perfecta para aquellos que buscan disfrutar de vinos jóvenes y vibrantes sin renunciar a la calidad y la complejidad.

Un viaje sensorial irresistible Marqués de la Concordia Rioja Santiago Segundo Año: Un jovencísimo Rioja que rebosa frescura y vitalidad. Elaborado con Tempranillo 100%, este vino ofrece una explosión de aromas frutales, donde destacan la cereza, la frambuesa y la grosella, junto a sutiles notas balsámicas. En boca, es vibrante y jugoso, con una acidez equilibrada que realza sus sabores frutales y taninos suaves. Un vino ideal para disfrutar solo o maridar con ensaladas, tapas, carnes blancas y quesos frescos.

Paternina Banda Azul: Un clásico reinventado. Este vino, elaborado con Tempranillo y Viura, sorprende por su frescura y modernidad. En nariz, ofrece un bouquet aromático complejo, con notas de frutas rojas y negras, especias y toques florales. En boca, es elegante y equilibrado, con una acidez vivaz que lo hace muy refrescante. Un vino perfecto para acompañar arroces, pastas, carnes blancas y quesos semi-curados.

Lagunilla Segundo Año: Un Tempranillo puro que expresa la esencia de Rioja. Este vino, elaborado con Tempranillo 100%, es un fiel reflejo del terroir riojano. En nariz, destacan los aromas a frutos rojos maduros, especias y toques de vainilla. En boca, es estructurado y complejo, con taninos suaves y un final largo y persistente. Un vino ideal para maridar carnes rojas, guisos, quesos maduros y platos de cuchara.

Los vinos de segundo año de Marqués de la Concordia Family of Wines son una invitación a descubrir la riqueza y diversidad de la región vinícola de La Rioja. Cada uno de ellos ofrece una experiencia sensorial única, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión.

Acerca de Marqués de la Concordia Family of Wines Es un grupo bodeguero con una larga tradición en la elaboración de vinos de alta calidad. Con bodegas en las principales denominaciones de origen de España tales como, La Rioja, Rueda, Arribes del Duero, Castilla, etc. el grupo ofrece una amplia gama de vinos y cavas que satisfacen los gustos más exigentes. Marqués de la Concordia Family of Wines está comprometida con la elaboración de vinos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.