Los jóvenes, cada vez más exigentes, uno de cada tres no trabajaría por menos de 30.000€

Son los datos que se desprenden de un estudio realizado en 11 ciudades españolas al término de la Feria de Estudios de Postgrado FIEP 2024.

El 27,4% de los encuestados planea estudiar un postgrado para ampliar su formación y solo el 14% trabajaría por 15.000 € al año.

El 14,5% elegirá un máster del área Jurídica, Ciencias Sociales, Educación o Psicología.

El 33% de los jóvenes españoles no estaría dispuesto a trabajar en su primer empleo por menos de 30.000 € brutos anuales, según un estudio realizado por Círculo Formación, consultora especializada en formación y estudios de postgrado, a una muestra de 1.271 jóvenes entre todos los asistentes a la última edición de la Feria de Estudios de Postgrado FIEP, celebrada entre los meses de febrero a marzo de 2024 en 11 ciudades españolas.

Los jóvenes interesados en cursar un máster son cada vez más exigentes en lo que se refiere a sus expectativas salariales.

Según los datos del informe realizado en al término FIEP, solo el 14% optaría percibir un sueldo anual de 15.000 € en su primer empleo. Esta cifra ha descendido en los últimos años, ya que el año pasado era de 15%, y el anterior, era el 32% el que se conformaría con esta cantidad.

Por su parte, el 35% estaría satisfecho percibiendo 20.000 € brutos al año, mientras que un 17,9% sube hasta los 25.000 €, y un 33% no estaría dispuesto a trabajar en su primer puesto por menos de 30.000 €: el 15% lo haría por esta cifra; un 7,4%, por 35.000; un 3,7%, por 40.000; un 1,6%, por 45.000; un 1,2%, por 50.000; un 0,9%, por 55.000, y un 3,3%, por 60.000 euros.

Los más exigentes con el sueldo que percibirán en su primera experiencia laboral son los malagueños, ya que un 96,2% los encuestados afirma que no trabajaría en su primer empleo por menos de 20.000 €, seguidos de los jóvenes de Madrid (94%), Zaragoza (93,2%), Valencia (92,8%) y Barcelona (91,7%). En el extremo contrario se encuentran los salmantinos y bilbaínos: el 25% -de cada provincia- aceptaría su primer puesto por un sueldo anual de 15.000 €.

Estudiarán un máster para ampliar su formación, encontrar trabajo o especializarse Entre aquellos que tienen previsto cursar un máster, el 27,4% lo hará con el principal objetivo de ampliar su formación, mientras que un 22,8% quiere cursarlo directamente para encontrar trabajo, y un 19,5%, para especializarse en un área. Por su parte, un 11,7% lo estudiará para intentar escalar a un puesto más cualificado, mientras que un 9,7% quiere que su máster le posibilite percibir un mejor sueldo, y un 8,9% tiene que estudiarlo porque en su sector es habilitante.

En el estudio nacional, los más interesados en cursar un máster para ampliar su formación son los zaragozanos (46,9%), seguidos por los madrileños (43,8%).

Los granadinos están a la cabeza entre los que tienen pensado realizar un máster para encontrar trabajo (30,2%), seguidos de los sevillanos (28,7%) y malagueños (26,9%).

Sus áreas preferidas: cc. jurídicas, sociales, educación y psicología, y Salud y Biosanitarías

En lo que respecta al área en la que buscan postgrado, las más solicitadas son las de Ciencias Jurídicas, Sociales, Educación o Psicología (14,5%). Las siguen Ciencias de la Salud y Biosanitarias (11%), Marketing y Comunicación (10,5%), Tecnología y Diseño (9%), Turismo y Gastronomía (9%), Arte y Humanidades (8,5%) e Ingeniería y Arquitectura (8,4%).

Sobre FIEP 2024 La Feria de Estudios de Postgrado FIEP ha celebrado en 2024 su XXVIII edición. Ha recorrido 11 ciudades españolas -tiene una cita más en noviembre- y visitará 5 ciudades latinoamericanas en septiembre y octubre.

A FIEP acuden más de 100 escuelas de negocio y centros de formación de postgrado de reconocido prestigio internacional, todos ellos con el mismo propósito: ofrecer la información más completa sobre sus novedades formativas, cada vez más demandadas en el mundo empresarial. En ella, además, tienen facilidades para financiar su postgrado gracias a la Bolsa de Becas y Ayudas – con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros expositores pondrán a su disposición. Además, los asistentes entran el sorteo de una de las 3 becas por valor de 10.000 euros cada una que Círculo Formación ofrece para ayudar a los interesados en cursar un máster.

Ficha técnica de la encuesta El estudio se ha realizado a una muestra de 1.271 encuestas entre los asistentes a la última edición de FIEP en España, celebrada entre los meses de febrero y marzo de 2024.