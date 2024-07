¿Qué repelente de mosquitos elegir en función del destino de vacaciones?

Al igual que se planifica el tipo de ropa, calzado o gadgets de ocio que llevar en la maleta en función del destino de las vacaciones, es muy importante prestar también la atención que merece al repelente de mosquitos, ya que en determinados destinos una picadura puede suponer un gran riesgo para la salud y arruinar el viaje.

Protegerse de estos insectos no solo ayudará a disfrutar de las vacaciones de manera más tranquila y segura, sino que también contribuirá a prevenir las enfermedades que transmiten.

Es muy común investigar qué monumentos visitar, dónde comer o cómo desplazarse en el lugar elegido, pero también hay que hacerlo sobre el tipo de moquitos que están presentes, puesto que hay zonas que pueden albergar algunas especies portadoras de enfermedades como el dengue, la malaria o el virus del Zika, que precisan de una alta protección.

Por tanto, antes de seleccionar un producto en concreto, hay que vigilar que sus principios activos estén autorizados por la AEMPS o la Dirección General de Salud Pública. Entre ellos, se encuentra el DEET, el ingrediente activo repelente más popular a nivel global y el n.º 1 recomendado por la OMS con nombre N, N-dietil-meta-toluamida.

Es importante también seguir siempre las instrucciones de uso y reaplicarlo según sea necesario, especialmente después de una larga exposición al sol o después de bañarse.

¿Para un destino exótico? AUTAN DEFENSE® EXTREME PROTECTION

Con 50% ET, la mayor concentración disponible en Europa, se convierte en el compañero ideal de viaje en lugares exóticos. Ofrece una protección eficaz contra mosquitos tropicales, tigre, comunes y garrapatas, ideal para uso en zonas de riesgo de malaria.

Ofrece 10 horas de protección y su aplicador permite uso de forma invertida. No se recomienda para menores de 18 años.

¿Viaje por España, playa, campo o montaña? AUTAN DEFENSE® FUERTE

El repelente ideal para uso diario con 25% ET, garantiza 8 horas de protección contra mosquitos tigre, comunes, tropicales y garrapatas. Aporta sensación de piel suave. No se recomienda para menores de 12 años.

Y en los casos en los que no se han podido evitar las picaduras, la opción perfecta es:

AUTAN DEFENSE® POST-PICADURAS

Con camomila y aloe vera resulta ideal para refrescar y calmar la piel tras las picaduras de mosquitos, tábanos y ortigas. Gracias a su suave fragancia y su cómodo aplicador resulta perfecto para toda la familia.

Acerca de Autan y SC Johnson SC Johnson con más de 60 años de experiencia en el uso de DEET en repelentes personales cuenta con uno de los mayores centros de entomología del mundo dedicado al estudio de los insectos y cómo proteger a las personas. Fruto su I+D nace Autan Defense®, una exclusiva línea de productos para protegerse frente a las picaduras de mosquitos de la marca n.º 1 de repelentes de mosquitos en Europa.

PVPR AUTAN DEFENSE® EXTREME PROTECTION: 12.30 €

PVPR AUTAN DEFENSE® FUERTE: 9.95 €

PVPR AUTAN DEFENSE® POST-PICADURAS: 7.30 €

De venta exclusiva en farmacias