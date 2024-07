9 meses de preparación y un sueldo de 21.000 euros en la oposición con más plazas

Las oposiciones españolas son excelentes opciones para quienes buscan conseguir trabajo en la Administración Pública para ganar salarios dignos y tener trabajos seguros. Actualmente, existen oposiciones para prácticamente todas las carreras conocidas, desde las del área de salud y tecnología hasta de educación, deporte, psicología, comunicación, etc. Por supuesto, hay áreas que tienen muchas más plazas que otras y ofrecen excelentes prestaciones como por ejemplo las de auxiliar administrativo. OpoBusca, el buscador de oposiciones líder en España, explica que el sueldo auxiliar administrativo es bastante atractivo, hay muchas oportunidades y solo se necesitan 9 meses de media para la preparación del examen.

¿Por qué opositar a auxiliar administrativo en España? Las de auxiliar administrativo se encuentran entre las opciones de trabajo más estables y demandadas por el sector público español. Al mismo tiempo, se publican ofertas todos los años para esta oposición, lo cual la destaca como una excelente opción para los profesionales. En el año 2023, por ejemplo, se publicaron cerca de 40.000 plazas para opositar a auxiliar administrativo en comunidades autónomas y ayuntamientos locales.

OpoBusca explica que es muy probable que se publiquen aún más plazas este año. Tan solo la Oferta de Empleo Público, publicada el pasado 3 de julio, ya oferta 1.750 plazas de auxiliar administrativo y más de 4.500 de administrativos.

Las personas que han pensado en optar por esta oposición para obtener buenas remuneraciones deben estar al tanto de todo lo relacionado con esta área y sus oportunidades.

Sueldos y retribuciones del auxiliar administrativo

La vocación, la posibilidad de conciliación, el disponer o no de opción de cambio de residencia y el salario son algunos de los puntos clave que los alumnos deben tomar en cuenta antes de decidir a qué opositar.

En el caso del sueldo auxiliar administrativo, los expertos de MasterD explican que el salario base mensual es bastante bueno, llegando a los 21.000 euros anuales. A esto, los funcionarios públicos en activo van sumando trienios (incrementos salariales otorgados cada 3 años de servicio) que pueden representar más de un 30% del sueldo base.

De igual forma, en junio y diciembre los auxiliares administrativos reciben bonificaciones extras, así como complementos de destino de acuerdo al puesto que ocupan. En los niveles más altos como el 14, un auxiliar administrativo puede obtener buenas prestaciones complementarias por sus servicios prestados en la Administración Pública. Por ello, el sueldo de este tipo de profesionales es cada vez más atractivo.

Los aspirantes a plazas de oposiciones de auxiliar administrativo pueden encontrar información relacionada con los requisitos para opositar, pruebas necesarias, temarios y perfiles más demandados.