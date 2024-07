El Grupo Raza Nostra promueve el consumo de carne de razas autóctonas españolas con su iniciativa

Raza Nostra, con más de dos décadas de trayectoria en el sector cárnico, ha lanzado la iniciativa "Descubriendo Razas Nostras", con el objetivo de resaltar las virtudes de las razas autóctonas españolas y apoyar la labor de los ganaderos nacionales. Este esfuerzo busca no solo conservar especies arraigadas en los ecosistemas españoles desde tiempos inmemoriales, sino también promover la diversidad genética y la sostenibilidad ambiental.

El proyecto comenzó de la mano de la influencer gastronómica, Celeste de la Banda, con la raza sayaguesa, originaria de Zamora y en peligro de extinción. A través de la finca Dehesa Almariego, Raza Nostra trabaja en la preservación de esta raza, que se destaca por una carne de calidad superior, con la mitad de grasa saturada en comparación con otras similares. Posteriormente, el programa se extendió a la vermella menorquina, una raza sin cuernos y de pelo rojizo, criada en Menorca, cuya carne y leche son de alta calidad.

La iniciativa incluye visitas a diferentes ganaderos que abastecen al grupo, ofreciendo un acercamiento directo a las prácticas de crianza, alimentación y manejo de estos animales. Además, "Descubriendo Razas Nostras" enriquece su propuesta con la publicación de recetas con chefs nacionales, como Silvia, de Es Tast de na Silvia en Menorca, en diversos formatos digitales, utilizando cortes tradicionales y promoviendo el uso de piezas menos conocidas.

Raza Nostra, que comenzó como una pequeña carnicería en el Mercado de Chamartín y recientemente reconocida en la XX Edición de los Premios Metrópoli, sigue comprometida en su misión educativa. A lo largo de los años, han logrado incrementar el censo de razas en riesgo como la cachena, gracias al apoyo de medios y la participación activa en campañas de sensibilización.

Además de promover la carne de razas nacionales durante todo el año, la oferta de Raza Nostra se diversifica en la temporada navideña, presentando productos como el roastbeef, el lechazo y el cochinillo, destacando la calidad superior del producto nacional frente a importaciones menos costosas pero de calidad inferior.

Con más de 250 referencias de carnes y productos elaborados, "The Cachopu Factory" anexo a sus instalaciones, ofrece una variedad de cachopos en distintos sabores y tamaños, demostrando la versatilidad y riqueza gastronómica de las carnes que procesan.

Este proyecto no solo refleja un compromiso con la gastronomía y la biodiversidad, sino también con el legado genético de las razas españolas, que Raza Nostra se esfuerza por preservar y valorizar para futuras generaciones.