Kora Green City presenta la primera edición de Kora Jazz Up!

Con esta iniciativa de tres días, el apartahotel se suma a la propuesta jazzística de Vitoria Gasteiz del mes de julio. Kora Green City lanza la primera edición de Kora Jazz Up!, un evento cultural compuesto por tres días de conciertos de jazz, que tendrá lugar el 19, 20 y 21 de julio en The Patio, la terraza del apartahotel. Kora Jazz Up! es una iniciativa que nace con el propósito de promover y apoyar la cultura de la ciudad. Con este proyecto, Kora Green City se suma a la programación de conciertos que tendrán lugar durante la semana del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, que se llevará a cabo del 15 al 21 de julio.

Durante tres días, Kora Jazz Up! ofrecerá una serie de conciertos gratuitos y abiertos a toda la ciudad, diseñados para enriquecer la experiencia musical de los asistentes. En la composición del programa resalta el papel fundamental de las mujeres en el jazz, por lo que cada jornada contará con una talentosa artista que presentará su proyecto en el escenario.

El viernes 19 de julio a las 19.00 h Candela Marín Quartet dará el pistoletazo de salida al evento. Una artista que ha emergido como una destacada figura en el ámbito musical gracias a su extraordinario talento y madurez interpretativa, sorprendente dada su juventud. El sábado 20 de julio, a la misma hora, abrirá el escenario la cantante Nerea Bilbao Quartet, una de las jóvenes cantantes más prometedoras de la actualidad. El domingo 21 de julio a las 12.00 h, la intérprete portuguesa Sara de Matos Quartet, también conocida como "Saruu”, pondrá el broche de oro a esta primera edición de Kora Jazz Up!

Kora Green City es un espacio Flex Living con las puertas abiertas a la ciudad, que nace con el firme propósito de construir espacios que fomentan la vida en comunidad, además de poner en valor la riqueza cultural del lugar donde se encuentra. Este proyecto supone un paso adelante en las diversas iniciativas emprendidas por el alojamiento situado en la Plaza del Renacimiento con el objetivo de difundir la cultura, el talento, las tradiciones y la gastronomía de Vitoria-Gasteiz, y convertirse en un auténtico punto de encuentro entre visitantes y residentes locales.

Kora Living sigue trabajando para contribuir de manera positiva a los destinos donde se encuentran sus alojamientos, aspirando a convertirse en un referente en hotelería consciente, no solo en materia de sostenibilidad, sino también desde la perspectiva de la integración con el entorno.

